Ariel Holan: “Nadie nos quita la ilusión de llegar hasta el final”

Cerro Porteño venció a Sporting Cristal en el cierre del Grupo F de la Conmebol Libertadores para quedar como líder de cara a los octavos de final del gran sueño azulgrana.

El técnico Ariel Holan brindó una conferencia de prensa luego del partido y destacó el apoyo de la hinchada que anoche tuvo un recibimiento fantástico y no paró de alentar al equipo los 90 minutos.

“Hoy apareció el jugador número 12, agradezco a la gente que vino masivamente al estadio, no se dan una idea lo que respaldan a los futbolistas”, destacó el técnico argentino sobre el hincha azulgrana.

Holan también reconoció que atraviesan un gran momento, pero que ahora la consigna es sostener y luego mejorar. “Lo más difícil en los procesos no es mejorar rápido, sino sostener e ir creciendo de a poco”, lanzó.

La gran obsesión cerrista es la Copa Libertadores y Holan lo sabe. “No podemos desenfocarnos ni un segundo, la Libertadores no te lo permite. Nadie nos quita la ilusión de llegar hasta el final”, expresó.

También se refirió al nivel del equipo que está en alza y así lo demostró en partidos bravos de esta Copa Libertadores, pero no hay confirmismo. “Tenemos que hacer un mercado inteligente y no tirar manteca al techo. El desafío está en mantener este nivel y mejorarlo”, aseguró.

Por último recalcó que la idea es seguir todos juntos para alcanzar el objetivo. “El trabajo en equipo es fundamental: cuerpo técnico, médicos, analistas, todos suman para sostener un proyecto de alto rendimiento”, finalizó.