Adam Bareiro, expulsado en Fortaleza

La jornada 28 del campeonato brasileño estuvo para el olvido para el delantero paraguayo Adam Bareiro que terminó expulsado en la derrota 2-0 de local de su equipo Fortaleza con Vasco da Gama.

Adam atraviesa un momento complicado en Fortaleza donde solo anotó un gol en sus 14 partidos disputados. Precisamente su primer tanto se registró la fecha pasada y cuando todo parecía enderezarse, el delantero perdió la cabeza y fue expulsado de manera infantil.

Con el triunfo consumado de Vasco por 2-0 ante Fortaleza, en los segundos finales del partido, Adam increpó al defensa brasilero Robert Alves ante la atenta mirada del juez internacional Wilton Sampaio que no dudó en exhibirle la tarjeta roja al delantero paraguayo.

Adam Bareiro se perderá los próximos dos partidos con el Fortaleza, que se encuentra en zona de descenso con 24 puntos. Su entrenador Martín Palermo buscará otras opciones para los siguientes duelos ante Cruzeiro y Flamengo.