El espectacular video del campeón

Cerro Porteño se consagró campeón del torneo Clausura 2025 tras superar en la última jornada a Atlético Tembetary. El Ciclón dejó atrás 4 años de sequía en el fútbol paraguayo y volvió a lo más alto.

Tras la consagración en Sajonia, Cerro Porteño usó las redes sociales para compartir un video institucional que resume lo que fue la campaña hacia la conquista de la estrella 35 de su historia.

El Azulgrana jugará la próxima edición de la Copa Libertadores de América y el próximo sábado 6 de diciembre medirá al General Caballero de Juan León Mallorquín por el título de la Supercopa Paraguay 2025.