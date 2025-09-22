Abel Ferreira defiende a Ramón Sosa

El delantero paraguayo Ramón Sosa marcó su primer gol con el Palmeiras este fin de semana. Fue en la victoria sobre el Fortaleza por 4 a 1, por la fecha 15 de la Serie A de Brasil. El gol llegó 12 partidos después del debut de Sosa en el equipo paulista.

Luego del partido, durante la conferencia de prensa los medios consultaron acerca de la “lenta” adaptación de Sosa en el equipo, a lo que el entrenador Abel Ferreira se refirió de manera comprensiva con el extremo paraguayo.

“Este jugador vino de Inglaterra, de un club donde jugó para evitar el descenso (sic). Por lo tanto, requiere una cultura de las exigencias del club, de la afición y también de la propia cancha, que es diferente”, aseguró Ferreira.

"¿Por qué llegó Andreas (Pereira, procedente del Fulham inglés) y parece que las cosas funcionan? Porque él lo sabe (jugó en cinco equipos en Europa). No voy a enseñar nada ahora. Pero jugadores como el propio Facundo (Torres), que completará un año con nosotros, necesitan tiempo. He mencionado el ejemplo de (Raphael) Veiga varias veces, pero nadie quiere oírlo: cuánto tiempo le llevó alcanzar el estatus que tiene hoy. Ya lo he dicho antes: el fútbol brasileño no es amigo de nadie”, concluyó.

Sosa llegó al Palmeiras para esta temporada, a cambio de 14 millones de dólares, una de las transferencias más caras de la historia del club. Hasta el gol contra Fortaleza, lo mejor que hizo Sosa habían sido dos asistencias. También otro paraguayo, el capitán Gustavo Gómez, tiene dos asistencias.