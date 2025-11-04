04 nov. 2025
Paraguayos en el Exterior

Diego León debe jugar “partidos completos”

El entrenador de la Sub 21 de Manchester United, Travis Binnion, se refirió al futbolista paraguayo Diego León y su adaptación en la reserva del primer equipo.

Noviembre 04, 2025 05:06 p. m. • 
Por Redacción D10
Diego León

Diego León aun no debutó oficialmente con el primer equipo del Manchester United.

Foto: Gentileza - Manchester United

El director técnico del Manchester United Sub-21, Travis Binnion, se refirió este lunes a la situación del lateral paraguayo Diego León en el Manchester United, donde aun no ha tenido la oportunidad de debutar en el primer equipo. Binnion considera que el defensor necesita acumular varios partidos completos para avanzar en su desarrollo.

“Es evidente que tiene mucho potencial y una base sólida en su juego que debe desarrollar”, comenzó diciendo Binnion sobre León en conferencia de prensa. “Él es consciente, todos lo somos, de que tiene aspectos que mejorar, pero para ser justos, aún no ha jugado los 90 minutos completos”, agregó.

Según el adiestrador, Manchester United buscará que León “consiga pronto” completar un partido con la Sub 21, donde ya marcó un tanto. “Eso será muy bueno para él. Si logra jugar los 90 minutos, podremos analizar su rendimiento y ver en qué nivel se encuentra”, aseguró.

“Por el momento, ha mostrado destellos de gran potencial y se ha integrado muy bien al grupo”, remató Binnion.

León había tenido un debut algo irregular en la Premier League 2 contra el Liverpool el 21 de septiembre, pero enseguida demostró mejoría disputando tres partidos en ocho días a finales del mes pasado, incluyendo un gol contra el Tottenham en Leigh Sports Village el 25 de octubre.

Diego León Manchester United Premier League
Redacción D10
