26 oct. 2025
Paraguayos en el Exterior

El Estrasburgo de Julio Enciso cae ante el Lyon

Julio Enciso fue titular en la derrota del Estrasburgo ante el Lyon por la Ligue 1 de Francia.

Octubre 26, 2025 07:55 p. m. • 
Por Redacción D10
20251026_194725.jpg

Julio Enciso fue titular en el Estrasburgo.

Un gol en el tiempo añadido del portugués Afonso Moreira, que saltó al campo pocos minutos antes en sustitución del lesionado Malick Fofana, decidió la victoria por 2-1 del Lyon ante el Estrasburgo, condicionado por el mal encuentro de su defensa Ismael Doukouré.

Doukouré firmó un autogol que dio el empate al cuadro local y en la segunda parte, poco después de la hora de juego, fue expulsado con roja directa por una dura entrada sobre Fofana, que tuvo que abandonar el campo.

El Estrasburgo, debilitado, intentó resistir, pero no pudo evitar la remontada del conjunto de Paulo Fonseca, que salió del bache de dos derrotas seguidas y se adentró en puestos de Liga de Campeones.

El conjunto visitante cae fuera de los puestos europeos a pesar de que tomó ventaja en el minuto 25 con un gol del argentino Joaquín Penichelli a pase del marfileño Guela Doue.

Pero la ventaja solo le duró cinco minutos al Estrasburgo porque Doukoure se marcó en su propia puerta cuando intentó interceptar un pase de Fofana después de una gran acción individual.

Ya pudo remontar antes del intermedio el conjunto de Fonseca, cuando una falta dentro del área de Valentin Barco a Corentin Tolisso supuso un penalti que este lanzó pero que detuvo el meta MikePenders.

En el minuto 67 llegó la expulsión de Doukoure y el Lyon acentuó su acoso. Y en el tramo final, cuando todo apuntaba al empate, Afonso Moreira recibió el balón de Moussa Niakhate, salvó a su marcador, se adentró en el área y con un gran disparo desde el vértice izquierdo marcó el gol del triunfo.

El Lyon se aúpa a la parte alta, igualado a puntos con el Marsella, tercero y a uno del Lens, segundo. Dos le distancian del París Saint Germain, nuevo líder. EFE

Julio Enciso Lyon Estrasburgo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Robert Rojas
Paraguayos en el Exterior
El defensor paraguayo que quiere Ramón Díaz
El entrenador argentino Ramón Díaz busca contratar al defensor Robert Rojas para jugar en el Inter de Porto Alegre.
Octubre 15, 2025 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
16-2-cienciano.jpg
Paraguayos en el Exterior
El paraguayo que vuelve a donde fue feliz
Carlos Lugo es el nuevo gerente deportivo del Cienciano de Cuzco, Perú, que a principios de este siglo se consagró campeón continental.
Octubre 10, 2025 04:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Fabián Balbuena
Paraguayos en el Exterior
Fabián Balbuena acelera su recuperación
El defensor paraguayo Fabián Balbuena está experimentando una recuperación alentadora en el Grêmio, a donde llegó a mitad de temporada.
Octubre 08, 2025 05:14 p. m.
 · 
Redacción D10
G2kQKlNXkAAI6a9.jpg
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro convierte su primer gol con Fortaleza
Adam Bareiro tuvo su estreno como goleador tras 13 partidos en Fortaleza que dirige el argentino Martín Palermo y que lucha por la permanencia en el Brasileirão.
Octubre 06, 2025 10:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Héctor Bobadilla Always Ready.jpg
Paraguayos en el Exterior
Héctor Bobadilla sigue de romance con los goles
El delantero paraguayo Héctor Bobadilla sigue su racha goleadora con el Always Ready de Bolivia. El ex Cerro Porteño lleva convertidos 19 goles en lo que va del año.
Octubre 06, 2025 10:04 a. m.
 · 
Redacción D10
julio enciso.jpg
Paraguayos en el Exterior
Estrasburgo aplasta en el regreso de la Joya
Julio Enciso regresó a las canchas, tras su lesión en la rodilla. El paraguayo ingresó al minuto 27 del segundo tiempo en la aplastante victoria del Estrasburgo.
Octubre 05, 2025 02:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más