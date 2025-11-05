Omar Alderete tiene “síntoma residual”

Si bien esta semana el defensor paraguayo volvió con normalidad a los entrenamientos del Sunderland de la Premier League inglesa, no está claro que tras dos fechas de ausencia vuelva al primer equipo este fin de semana cuando se enfrente al Arsenal.

El entrenador del Sunderlan, Regis Le Bris, brindó declaraciones sobre el estado del internacional guaraní, en la previa del choque del sábado en el Stadium of Light. “Todavía no sabemos (si estará en condiciones de enfrentarse al Arsenal), tenía un síntoma residual, así que tenemos que evaluar su estado de salud”, afirmó Le Bris, por lo que en estos momentos es dudosa aun su presencia en el partido.

Alderete había sufrido una conmoción cerebral en el partido contra el Wolverhampton y se perdió el juego del 3 de noviembre contra el Everton debido a los persistentes síntomas.

El defensor venía siendo una presencia constante en la última línea del Sunderland esta temporada, por lo que es un elemento preponderante en el esquema de Le Bris.