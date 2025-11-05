05 nov. 2025
Paraguayos en el Exterior

Omar Alderete tiene “síntoma residual”

El defensor paraguayo Omar Alderete mantiene en duda su regreso en el primer equipo del Sunderland.

Noviembre 05, 2025 03:49 p. m. • 
Por Redacción D10
G13n5_lWsAAUP2u.jpg

Omar Alderete anotó de cabeza su primer gol para el Sunderland.

GENTILEZA: PREMIER LEAGUE

Si bien esta semana el defensor paraguayo volvió con normalidad a los entrenamientos del Sunderland de la Premier League inglesa, no está claro que tras dos fechas de ausencia vuelva al primer equipo este fin de semana cuando se enfrente al Arsenal.

El entrenador del Sunderlan, Regis Le Bris, brindó declaraciones sobre el estado del internacional guaraní, en la previa del choque del sábado en el Stadium of Light. “Todavía no sabemos (si estará en condiciones de enfrentarse al Arsenal), tenía un síntoma residual, así que tenemos que evaluar su estado de salud”, afirmó Le Bris, por lo que en estos momentos es dudosa aun su presencia en el partido.

Alderete había sufrido una conmoción cerebral en el partido contra el Wolverhampton y se perdió el juego del 3 de noviembre contra el Everton debido a los persistentes síntomas.

El defensor venía siendo una presencia constante en la última línea del Sunderland esta temporada, por lo que es un elemento preponderante en el esquema de Le Bris.

Sunderland Omar Alderete Premier League
Redacción D10
Más contenido de esta sección
ronaldo martinez.jfif
Paraguayos en el Exterior
Cinco paraguayos, tres de Cerro, entre los mejores del semestre
El Observatorio del Fútbol CIES dio a conocer el ranking mundial que elaboró con los 50 mejores futbolistas en ocho áreas específicas del juego, teniendo en cuenta los últimos seis meses de este año.
Octubre 16, 2025 03:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Adam Bareiro.png
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro, expulsado en Fortaleza
El delantero paraguayo Adam Bareiro vio la tarjeta roja en el final del partido que su equipo Fortaleza perdió ante Vasco da Gama por el Brasileirao.
Octubre 16, 2025 11:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Robert Rojas
Paraguayos en el Exterior
El defensor paraguayo que quiere Ramón Díaz
El entrenador argentino Ramón Díaz busca contratar al defensor Robert Rojas para jugar en el Inter de Porto Alegre.
Octubre 15, 2025 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
16-2-cienciano.jpg
Paraguayos en el Exterior
El paraguayo que vuelve a donde fue feliz
Carlos Lugo es el nuevo gerente deportivo del Cienciano de Cuzco, Perú, que a principios de este siglo se consagró campeón continental.
Octubre 10, 2025 04:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Fabián Balbuena
Paraguayos en el Exterior
Fabián Balbuena acelera su recuperación
El defensor paraguayo Fabián Balbuena está experimentando una recuperación alentadora en el Grêmio, a donde llegó a mitad de temporada.
Octubre 08, 2025 05:14 p. m.
 · 
Redacción D10
G2kQKlNXkAAI6a9.jpg
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro convierte su primer gol con Fortaleza
Adam Bareiro tuvo su estreno como goleador tras 13 partidos en Fortaleza que dirige el argentino Martín Palermo y que lucha por la permanencia en el Brasileirão.
Octubre 06, 2025 10:24 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más