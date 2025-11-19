Paraguay cierra el año con una sonrisa

Así como lo había anunciado, muchos cambios metió Gustavo Alfaro en el onceno de Paraguay para el encuentro con México. Solo Orlando Gill, Miguel Almirón y Diego Gómez repitieron titularidad con relación al choque con Estados Unidos.

Si bien la Albirroja metió un par de goles que no subieron al marcador por correcta invalidación, el conjunto guaraní no pesó en ataque. Solo un tiro libre potente de Diego Gómez, a los 41’, puso en aprietos a Luis Malagón. También existieron algunos arranques de Miguel Almirón y Ramón Sosa que no prosperaron.

México controló la pelota, aunque su mayor virtud fue el balón detenido. Así generó dos acciones concretas: un tiro libre de Gilberto Mora que desvió Orlando Gill a los 22’ y un remate de Edson Álvarez, que dentro del área chica tras un córner, envió la pelota contra el poste, a los 31’. El encuentro por momentos estuvo muy cortado.

Para el complemento, los arcos se abrieron. Fue Paraguay el primero en golpear gracias a un centro del recién ingresado Julio Enciso, que conectó Antonio Sanabria a los 48’. La jugada se revisó porque existió un choque del delantero con el portero.

El 0-1 le duró poco a la Albirroja porque México lo igualó a los 53’, de penal, por intermedio de Raúl Jiménez. Y Paraguay también reaccionó rápido: a los 56’ volvió a ponerse arriba en el tanteador con el cabezazo de Damián Bobadilla. El rival no pudo despejar el peligro que llevó el elenco guaraní y que se terminó con el tanto del volante que había entrado para el complemento.

México mantuvo la posesión sin generar daño, Paraguay intentó cerrarse en defensa y sorprender con el hombre que cambió su juego: Julio Enciso. Y a los 88’, el atacante del Racing de Estrasburgo se perdió un mano a mano que pudo ser el tercero para evitar el suspenso sobre la victoria. En el quinto minuto de adición Luis Malagón impidió el gol de Diego González.

El marcador ya no se modificó y la Albirroja se reencontró con el triunfo después de un empate y dos derrotas. De esta manera, Paraguay termina el 2025 con una sonrisa, que servirá bastante en lo anímico para continuar corrigiendo errores y encarar con todo el siguiente año, el del Mundial.

México 1-2 Paraguay

México: Luis Malagón; Israel Reyes (Kevin Álvarez), Edson Álvarez, Jesús Orozco (Johan Vásquez), Mateo Chávez (Jesús Gallardo); Gilberto Mora (Armando González), Erik Lira, Marcel Ruiz (Erick Sánchez); Jorge Ruvalcaba (Roberto Alvarado), Raúl Jiménez y Orbelín Pineda. DT: Javier Aguirre.

Paraguay: Orlando Gill; Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Andrés Duarte, Agustín Sandez; Braian Ojeda (Lucas Romero), Matías Galarza (Junior Alonso); Ramón Sosa (Diego González), Diego Gómez (Damián Bobadilla), Miguel Almirón (Julio Enciso); y Antonio Sanabria (Alex Arce). DT: Gustvo Alfaro.