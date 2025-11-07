Omar Alderete no jugará contra el Arsenal

Ya el miércoles pasado, ÚH informaba que Omar Alderete era duda para el partido de mañana con su equipo, Sunderland, Régis Le Bris,contra el líder de la Premier League, Arsenal. Este viernes el entrenador de los Black Cats confirmó que la duda está despejada: el internacional albirrojo no está convocado a raíz de su molestia física, que viene arrastrando y que lo lleva a ausentarse por tercer juego consecutivo.

Le Bris aseguró que "(Alderete) tuvo que retirarse temporalmente debido a los síntomas. No es grave, pero el protocolo es estricto. No estará disponible este fin de semana”, informó.

El miércoles Le Bris había afirmado que el paraguayo tenía un “síntoma residual” de aquel choque con su cabeza en el partido contra el Wolverhampton, disputado el 23 de octubre pasado.

Gustavo Alfaro lo llamó para los partidos contra EEUU (15 de noviembre) y México (18) y Le Bris previamente dijo: “Posiblemente podrá jugar algunos minutos con su selección para prepararse para el partido del Sunderland contra el Fulham (22)”.

Incluso, el entrenador fue taxativo al afirmar que preferiría que Alderete juegue incluso con Paraguay: “¿Preferiríamos que no viajara? La verdad es que no (eso lo que preferiríamos)”, “Creo que ahora está bien, pero para recuperarse por completo, necesitará jugar. Creo que sería bueno para él [jugar con Paraguay], y para nosotros”, cerró Le Bris.