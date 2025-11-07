07 nov. 2025
Paraguayos en el Exterior

Omar Alderete no jugará contra el Arsenal

El defensor paraguayo del Sunderland, Omar Alderete, sigue sentido y no será tenido en cuenta el sábado contra los Gunners.

Noviembre 07, 2025 04:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Omar Alderete.jpg

Omar Alderete, defensor paraguayo del Sunderland.

Ya el miércoles pasado, ÚH informaba que Omar Alderete era duda para el partido de mañana con su equipo, Sunderland, Régis Le Bris,contra el líder de la Premier League, Arsenal. Este viernes el entrenador de los Black Cats confirmó que la duda está despejada: el internacional albirrojo no está convocado a raíz de su molestia física, que viene arrastrando y que lo lleva a ausentarse por tercer juego consecutivo.

Le Bris aseguró que "(Alderete) tuvo que retirarse temporalmente debido a los síntomas. No es grave, pero el protocolo es estricto. No estará disponible este fin de semana”, informó.

El miércoles Le Bris había afirmado que el paraguayo tenía un “síntoma residual” de aquel choque con su cabeza en el partido contra el Wolverhampton, disputado el 23 de octubre pasado.

Gustavo Alfaro lo llamó para los partidos contra EEUU (15 de noviembre) y México (18) y Le Bris previamente dijo: “Posiblemente podrá jugar algunos minutos con su selección para prepararse para el partido del Sunderland contra el Fulham (22)”.

Incluso, el entrenador fue taxativo al afirmar que preferiría que Alderete juegue incluso con Paraguay: “¿Preferiríamos que no viajara? La verdad es que no (eso lo que preferiríamos)”, “Creo que ahora está bien, pero para recuperarse por completo, necesitará jugar. Creo que sería bueno para él [jugar con Paraguay], y para nosotros”, cerró Le Bris.

Omar Alderete Sunderland Premier
Redacción D10
Más contenido de esta sección
leeeon.jpg
Paraguayos en el Exterior
Diego León sigue cumpliendo sueños
Diego León, jugador paraguayo del Manchester United, disfruta de su momento y sueña con el Mundial 2026.
Octubre 22, 2025 12:46 p. m.
ronaldo martinez.jfif
Paraguayos en el Exterior
Cinco paraguayos, tres de Cerro, entre los mejores del semestre
El Observatorio del Fútbol CIES dio a conocer el ranking mundial que elaboró con los 50 mejores futbolistas en ocho áreas específicas del juego, teniendo en cuenta los últimos seis meses de este año.
Octubre 16, 2025 03:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Adam Bareiro.png
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro, expulsado en Fortaleza
El delantero paraguayo Adam Bareiro vio la tarjeta roja en el final del partido que su equipo Fortaleza perdió ante Vasco da Gama por el Brasileirao.
Octubre 16, 2025 11:05 a. m.
 · 
Redacción D10
Robert Rojas
Paraguayos en el Exterior
El defensor paraguayo que quiere Ramón Díaz
El entrenador argentino Ramón Díaz busca contratar al defensor Robert Rojas para jugar en el Inter de Porto Alegre.
Octubre 15, 2025 05:07 p. m.
 · 
Redacción D10
16-2-cienciano.jpg
Paraguayos en el Exterior
El paraguayo que vuelve a donde fue feliz
Carlos Lugo es el nuevo gerente deportivo del Cienciano de Cuzco, Perú, que a principios de este siglo se consagró campeón continental.
Octubre 10, 2025 04:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Fabián Balbuena
Paraguayos en el Exterior
Fabián Balbuena acelera su recuperación
El defensor paraguayo Fabián Balbuena está experimentando una recuperación alentadora en el Grêmio, a donde llegó a mitad de temporada.
Octubre 08, 2025 05:14 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más