Zubeldía habla de futuro de Rubén Lezcano

En rueda de prensa de este miércoles, tras el empate de Fluminense 2 a 2 con Sport en Ilha do Retiro, el entrenador argentino Luis Zubeldía se refirió a las ausencias de algunos jugadores, en particular del trío formado por el paraguayo Rubén Lezcano, el uruguayo Joaquin Lavega y el colombiano Santiago Moreno, quienes no suelen contar con minutos en los últimos tiempos en el primer equipo.

“Poco a poco, voy conociendo a los jugadores para que tengan minutos que demuestren. Con una plantilla tan grande, es difícil alinear a todos los jugadores en los próximos partidos; es imposible, no puedo cambiarlo. Poco a poco, los vamos conociendo; es un periodo de adaptación con nuevos jugadores, como Lezcano, Lavega y Moreno”, dijo quien reemplazó recientemente a Renato Gaúcho como entrenador del equipo carioca.

“Poco a poco, intentaremos aprovechar estos momentos. (...) Creo que poco a poco, les daremos estas oportunidades, sabiendo que los demás están listos.”

El uruguayo y el paraguayo tuvieron su última oportunidad de pisar el campo, luego de varias semanas, contra el Vitória en Salvador, precisamente en el último partido de Gaúcho al frente de Fluminense en el Campeonato Brasileño, el 20 de septiembre pasado. Moreno no viene jugando hace más tiempo.