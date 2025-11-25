25 nov. 2025
Torneo Clausura

Mañana inicia venta de entradas para el duelo Tembe vs. el Ciclón

Festín económico se avizora para las arcas del Atlético Tembetary en su último despedida de la Primera División.

Noviembre 25, 2025 08:12 p. m. • 
Por Redacción D10
ceerr2.jpg

El Defensores del Chaco lucirá en su totalidad de azulgrana en la fecha 22 ante Tembetary.

Foto: Gentileza.

Tembetary dio a conocer en sus redes sociales los precios de entradas para su partido despedida de la máxima categoría justamente ante el principal aspirante al título de campeón, Cerro Porteño.

El importe por cada sector fue distribuido de la siguiente manera: Norte y Sur G. 30.000; Plateas G. 61.500; Preferencias A,B, D G. 121.500; Preferencia C G. 151.500 y Albirroja Vip G. 201.500.

Cabe destacar que todos estos sectores mencionados serán para los aficionados visitantes. Además, se realizó la aclaración que todas las edades pagan entrada.

En cuanto al sistema de venta, la misma se realizará mediante la aplicación tuti https://www.tuti.com.py/ desde este miércoles.

Cerro Porteño Tembetary Torneo Clausura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
General Caballero JLM Guaraní
Torneo Clausura
Guaraní no tiene margen de error
Guaraní mide a General Caballero en la ciudad de Juan León Mallorquín, con la obligación de ganar si quiere estirar la lucha hasta la última fecha en el Torneo Clausura.
Noviembre 23, 2025 01:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Sergio Araujo Juan Manuel Iturbe
Torneo Clausura
Cerro Porteño quiere festejar con su pueblo
Cerro Porteño recibe a Libertad desde las 18:00 en La Nueva Olla. Ganando, y con un tropiezo de Guaraní, el Ciclón será campeón.
Noviembre 23, 2025 01:43 a. m.
 · 
Redacción D10
dfhdsfsdf.jfif
Torneo Clausura
Recoleta festeja en el Río Parapití
Deportivo Recoleta se hizo fuerte en Pedro Juan Caballero y derrotó por 2-0 al 2 de Mayo por la penúltima fecha del Clausura.
Noviembre 21, 2025 09:33 p. m.
2 de Mayo vs Recoleta_64263569.jpg
Torneo Clausura
El Gallo buscará sanar la herida
Noviembre 21, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Hugo Quintana_63387735.jpg
Torneo Clausura
Por el honor
Olimpia choca con Luqueño en Itauguá, por la penúltima fecha del torneo Clausura (17:00).
Noviembre 21, 2025 07:14 a. m.
584785178_1171258808316103_5019649813157295097_n.jpg
Torneo Clausura
Nacional sonríe sobre el final ante Ameliano
Nacional no falló de local y sobre el final encontró una victoria sobre Ameliano.
Noviembre 20, 2025 09:51 p. m.
Carga Más