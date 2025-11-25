Mañana inicia venta de entradas para el duelo Tembe vs. el Ciclón

Tembetary dio a conocer en sus redes sociales los precios de entradas para su partido despedida de la máxima categoría justamente ante el principal aspirante al título de campeón, Cerro Porteño.

El importe por cada sector fue distribuido de la siguiente manera: Norte y Sur G. 30.000; Plateas G. 61.500; Preferencias A,B, D G. 121.500; Preferencia C G. 151.500 y Albirroja Vip G. 201.500.

Cabe destacar que todos estos sectores mencionados serán para los aficionados visitantes. Además, se realizó la aclaración que todas las edades pagan entrada.

En cuanto al sistema de venta, la misma se realizará mediante la aplicación tuti https://www.tuti.com.py/ desde este miércoles.