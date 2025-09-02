02 sept. 2025
Paraguayos en el Exterior

Walter Clar anota y asiste, pero Chapecoense pierde la punta

VIDEO. El volante paraguayo, Walter Clar, anotó el segundo gol de su equipo en el empate 2- 2 con Vila Nova.

Septiembre 02, 2025 02:37 p. m. • 
Por Redacción D10
GzXm6P_W0AA_n5i.jpg

Walter Clar ya marcó siete tantos en la presente temporada.

FOTO: CHAPECOENSE

El zurdo volante paraguayo Walter Clar sigue jugando en gran nivel por el Chapecoense de la Serie B de Brasil.

Anoche marcó uno de los goles de su equipo en el empate 2 a 2 con Vila, de tiro penal. Además, fue autor de una asistencia. Se trata del tercer gol en cinco partidos, el séptimo en la temporada.

En el Arena Condá, ante más de 10.000 aficionados, Chapecoense se adelantó en dos ocasiones, con los goles de Rafael Carvalheira y Walter Clar, pero cedió finalmente el empate y, con él, el liderazgo de la tabla de posiciones. Sin embargo, la racha invicta del equipo aumentó a diez juegos.

Para el primer gol, el surgido en Olimpia habilitó a Rafael Carvalheira para abrir el marcador. João Vieira, de penal, empató en el minuto 54. En el segundo tiempo, el portero Halls cometió falta sobre João Paulo, y el árbitro señaló penal.

Clar, quien también es capitán de equipo, engañó totalmente al arquero para poner en ventaja a Chapecoense en el minuto 18. Finalmente, Bruno Mendes marcó el empate para Vila Nova.

Walter Clar Brasil fútbol brasileño
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Junior Alonso_33382342.jpg
Paraguayos en el Exterior
Junior Alonso confía en remontar el clásico de Belo Horizonte
Atlético Mineiro cayó 0-2 en la ida de Copa Brasil contra Cruzeiro, su tradicional rival de Belo Horizonte. El defensor paraguayo cree que la diferencia “no es grande”.
Agosto 28, 2025 04:11 p. m.
 · 
Redacción D10
josue-colman.jpg_423682103.webp
Paraguayos en el Exterior
Josué Colmán jugará en Newell’s
El volante ofensivo paraguayo Josué Colmán fue anunciado como nuevo jugador de Newell’s Old Boys de Rosario, Argentina.
Agosto 27, 2025 06:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Diego Goméz
Paraguayos en el Exterior
Diego Gómez anota en la Copa de Inglaterra
Diego Gómez, volante paraguayo del Brighton, anotó su primer gol en la temporada con el equipo inglés.
Agosto 27, 2025 05:46 p. m.
 · 
Redacción D10
walter-clar-chapecoense-e1755540635725.jpg
Paraguayos en el Exterior
El paraguayo que interesa al Inter
El paraguayo, de gran recorrido, podría dar otro gran salto en su carrera.
Agosto 27, 2025 05:45 p. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Paraguayos en el Exterior
Palmeiras también se baja de la puja por Julio Enciso
Palmeiras desistió definitivamente contratar al paraguayo Julio Enciso, jugador del Brighton.
Agosto 27, 2025 04:51 p. m.
 · 
Redacción D10
Villasanti_42071724.jpg
Paraguayos en el Exterior
Villasanti ya pasó por el quirófano
Gremio de Porto Alegre informó en las últimas horas que se llevó a acabo la intervención quirúrgica del jugador paraguayo Mathías Villasanti, quien fue operado en una de sus rodillas tras haberse roto el ligamento cruzado y el menisco.
Agosto 27, 2025 04:19 p. m.
 · 
Redacción D10
