Walter Clar anota y asiste, pero Chapecoense pierde la punta

El zurdo volante paraguayo Walter Clar sigue jugando en gran nivel por el Chapecoense de la Serie B de Brasil.

Anoche marcó uno de los goles de su equipo en el empate 2 a 2 con Vila, de tiro penal. Además, fue autor de una asistencia. Se trata del tercer gol en cinco partidos, el séptimo en la temporada.

Walter Clar anota para @ChapecoenseReal que le gana 2-1 a @VilaNovaFC en la Serie B de Brasil.

En el Arena Condá, ante más de 10.000 aficionados, Chapecoense se adelantó en dos ocasiones, con los goles de Rafael Carvalheira y Walter Clar, pero cedió finalmente el empate y, con él, el liderazgo de la tabla de posiciones. Sin embargo, la racha invicta del equipo aumentó a diez juegos.

Para el primer gol, el surgido en Olimpia habilitó a Rafael Carvalheira para abrir el marcador. João Vieira, de penal, empató en el minuto 54. En el segundo tiempo, el portero Halls cometió falta sobre João Paulo, y el árbitro señaló penal.

Clar, quien también es capitán de equipo, engañó totalmente al arquero para poner en ventaja a Chapecoense en el minuto 18. Finalmente, Bruno Mendes marcó el empate para Vila Nova.