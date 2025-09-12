Uno en Santaní y otro en San Lorenzo, el arranque de la 27

Hoy, desde las 19:00, juega uno de los aspirantes, el Rayadito ante Tacuary en el estadio Gunther Vogel. El Santo tiene la obligación de ganar para seguir en carrera y meter presión a Capiatá. Cabe resaltar que en este partido se hará el uso de la tecnología (VAR).

Mientras que más temprano, desde las 15:30, Deportivo Santaní recibirá en su reducto, en el estadio Juan José Vázquez a Resistencia, equipos de mitad de tabla que buscarán cosechar la mayor cantidad de puntos pensando en el promedio del próximo año.

Por otra parte, se puede resaltar que el enfrentamiento más importante de la fecha lo disputarán Rubio Ñu vs. Carapeguá este domingo desde las 10:00 en el estadio La Arboleda en el barrio Santísima Trinidad. El Albiverde solo necesita capitalizar los tres puntos para confirmar su retorno a la Primera División después de 9 años (2017).