Aldo Bobadilla, nuevo entrenador de Sol de América

Sol de América empezará la temporada 2026 bajo la dirección técnica de Aldo Bobadilla.

Noviembre 24, 2025 06:33 p. m. • 
Por Redacción D10
El presidente Óscar Acosta presentó a Aldo Bobadilla como nuevo entrenador para el 2026.

El flamante presidente de Sol de América, Óscar Acosta, presentó este lunes al nuevo cuerpo técnico liderado por Aldo Bobadilla para la próxima campaña del Danzarín en la categoría Intermedia.

Luego de padecer lo indecible para salvar la permanencia en este circulo, el gran objetivo de la entidad de Villa Elisa será retornar a la Primera División luego de dos temporadas por los campos de la Segunda División.

El Unicolor comenzará muy bajo en la tabla del promedio, por lo que tendrá que hacer una gran temporada para evitar pasar por los sobresaltos de este año, que le obligó a una remontada extraordinaria.

Aún se desconoce la cantidad de contrataciones que precisan los Dragones Azules para el campeonato, que comenzará en abril próximo. Ángel Martínez, adiestrador que lo mantuvo en la Intermedia, sigue como coordinador de las formativas.

Redacción D10
