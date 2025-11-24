24 nov. 2025
Intermedia

La revancha de la Promoción será el sábado

Finalmente, el partido entre 3 de Noviembre y 15 de Mayo de Itapé, por un lugar en la Intermedia, se disputará este sábado.

Noviembre 24, 2025 03:45 p. m.
Promesa de buen fútbol entre 3 de Noviembre y 15 de Mayo.

Foto: APF.

El encuentro de vuelta de la Promoción Primera B - Nacional B 2025 entre el 3 de Noviembre y el 15 de Mayo de Itapé, que en principio estaba marcado para jugarse este domingo 30, finalmente se disputará el sábado 29 de noviembre a las 16:00 horas, en el estadio ueno Defensores del Chaco.

Cabe recordar que en el compromiso de ida, el encuentro finalizó con paridad 1-1. El ganador de esta serie disputará el Torneo de la División Intermedia del próximo año.

El cambio obedece a que el domingo se disputará el partido entre Atlético Tembetary y Cerro Porteño en el mismo escenario, en la definición del torneo Clausura 2025 de Primera División.

