Saber que se puede, pero con los pies sobre la tierra

El 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles la Albirroja se exhibirá con la enorme responsabilidad de dar el primer paso. Todo debut tiene su peso y es natural la presión para la escuadra dirigida por Alfaro. La reflexión del orientador no se hizo esperar donde destacó lo parejo de la serie y se mostró satisfecho en el aspecto logístico debido a donde pisará Paraguay en sus primeros tres desafíos, de un lugar a otro no hay mucha distancia y eso permite un operativo más tranquilo y menos complicado. Ya habrá tiempo para ir analizando todo, en tanto lo más importante es ir elaborando las fórmulas a ser predispuestas en el terreno, considerando detalles y evitando cometer errores que puedan determinar las posiciones de clasificación de la serie.

En tanto, Mauricio Pochettino, al mando de la conformación americana, recordó a la prensa los recientes enfrentamientos contra Paraguay y Australia, destacando la complejidad, pero confiando en los suyos y valorando a todas las pruebas sometidas camino al Mundial. Busca un estilo práctico, dando de momento buenos resultados.

Antecedentes

El colega Andrés Riquelme hizo mención a historiales: Contra Estados Unidos tres choques oficiales: Mundial 1930 derrota 3-0; Copa América 2007: Victoria de Paraguay 3-1 y Copa América Centenario caída por 1-0; total de encuentros oficiales 1 victoria paraguaya y 2 derrotas.

Por su parte, Australia terminó segunda en su grupo y hace años su federación decidió apartarse de Oceanía entrando a disputar la serie clasificatoria con los asiáticos en busca de mayor competitividad. El mismo Andrés apuntó: No hay antecedentes de partidos oficiales, pero sí amistosos entre los años 2000 y 2010; todos jugados en Australia, ninguna victoria paraguaya; 2 triunfos australianos y 3 empates.

Ahora a esperar la definición de la repesca, determinará al tercer oponente, por lo apreciado el favorito a llegar a la Copa del Mundo es Turquía.

Las pruebas más fuertes

Para el mes de marzo, entre el 23 y el 31, la escuadra nacional culminará con dos cotejos los exámenes más exigentes, Alfaro señaló en más de una oportunidad el deseo de probar al máximo su contenido futbolístico para considerar una evaluación concreta de lo que posee.

El panorama será más claro en todos los órdenes, y si bien es cierto, le queda junio como cierre de los preparativos, lo determinante es en marzo cuando el estratega defina a los 26 que irán a la cita cumbre incluyendo tres arqueros, los confirmados: Gatito Fernández y Orlando Gill. En otros puestos, es probable esté a disposición Fabian Balbuena, quien experimentó una fractura de peroné, por otro lado, Mathías Villasanti por una seria lesión queda fuera de participación.

Otro punto, la situación de Fernández, hoy haciendo banco en Cerro y al decir del dirigente azulgrana Miguel Carrizosa, el propio jugador tiene la posibilidad de elegir otro equipo donde tenga mayor participación activa, el club le da vía libre. El experimentado portero admitió la necesidad de estar en ritmo. La oferta llegada del futbol árabe fue a destiempo, por eso no cerró. En las otras líneas el DT tiene prácticamente la lista cerrada y salvo imponderables, no habría modificaciones. El protocolo ahora y fuera de la nómina de jugadores es el PC en donde se establecerá la representación nacional en los Estados Unidos. Del arranque y en caso de avanzar hasta 8vos la Albirroja no se movería de la sede elegida.

Despedida y bienvenida

En el orden doméstico Tacuara Cardozo y Roque Santa Cruz no siguen en Libertad. Aún no se sabe si el alejamiento de estos históricos del fútbol paraguayo es definitivo. Muchas especulaciones en las últimas horas, nada definido y es cuestión de espera. También se evalúa la situación de otros componentes del plantel principal como Martín Arias.

En la cuestión de la dirección técnica fue anunciado oficialmente Francisco Chiqui Arce, años atrás ya vinculado al Gumarelo. Junto al entrenador trabajarán de cerca Sergio Aquino y Cristian Riveros.

El nuevo cuerpo técnico recomendó refuerzos y amistosos previos al Campeonato Apertura. Un gran compromiso será la Copa Libertadores que participará directamente en la fase de grupos.

