29 nov. 2025
Intermedia

El 3 de Noviembre escribe con letras doradas su ascenso a Intermedia

Histórico hecho para el humilde equipo quel barrio San Pablo, el 3 de Noviembre. Será su primera vez en la segunda categoría del balompié paraguayo.

Noviembre 29, 2025 06:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Extraordinaria conquista del 3 de Noviembre que perdía por 2-0 en la etapa inicial y posteriormente se repuso para lograr la épica en los penales.

foto: APF Intermedia

El 3 de Noviembre tuvo que sufrir en los dos partidos de Promoción para poder decir misión cumplida. En la primera igualó 1-1, sobre el final del partido. Mientras que esta tarde, en el Defensores del Chaco, en el juego de revancha iba abajo por 0-2 y con mucha fuerza y empuje logró emparejar el duelo (2-2) y fue el mejor en la ejecución de los penales dónde tuvo como gran figura a su portero Alan Vento. Esta será su primera vez en la segunda categoría del balompié paraguayo para el “3", el populoso equipo de barrio San Pablo.

Con goles de Antonio Samaniego y Juan Aníbal Gómez, 15 de Mayo de Itapé terminó ganando por 2-0 terminó el primer tiempo ante el 3 de Noviembre de barrios San Pablo.

En la complementaria, el Tricolor del popular barrio asunceno supo emparejar las acciones con los tantos de Mauricio Caballero e Iván Maciel, desde el punto penal.

Tras el empate final, la definición por el cupo a Intermedia se realizó desde los doce pasos.
En el 3 de Noviembre anotaron: Iván Maciel, Ángel Gómez, Alan Vento y Hugo Aquino. No convirtieron: Diego Escobar, Francisco López.
Y para el 15 de Mayo convirtieron: Nelson Sanabria, Carlos Pintos, Junior Quiñonez. Fallaron: Cristian Varela y Ronald Borja y Edgar Villalba.

Redacción D10
