Siete duelos en simultáneo definirán ascenso y descensos en Intermedia

La Divisional de Intermedia programó lo que será la última fecha del torneo que promete ser apasionante ya que se disputarán siete partidos en simultáneo para definir al vicecampeón y, por ende, el ascenso a Primera y, además, los dos equipos que perderán la categoría.

El ruta de la jornada 30 señala que este sábado 4 de octubre desde las 15:00 se medirán Capiatá (51 puntos) vs Carapeguá, en el Municipal de Carapeguá y San Lorenzo (50) visitará a Fernando de la Mora, estos partidos por el cupo a la máxima categoría y acompañar a Rubio Ñu en Primera en 2026.

Mientras que los otros cinco juegos lo animarán Santaní vs. Pastoreo FC, en el estadio Juan José Vázquez; Resistencia vs. River Plate, en el Tomás Beggan Correa; Sol de América vs. Encarnación FC, en el Luis Alfonso Giagni; Tacuary vs. Rubio Ñu, en el Enrique Soler y Guaireña FC vs. Guaraní de Fram, en el Parque del Guairá todos estos juegos tienen relación con el descenso.

Los más comprometidos son: Pastoreo FC, Tacuary y Sol de América. Guaraní de Fram ya descendió, quedan dos por resolver.