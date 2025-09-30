30 sept. 2025
Intermedia

Siete duelos en simultáneo definirán ascenso y descensos en Intermedia

Este sábado desde las 15:00 se disputarán siete atractivos partidos en simultáneo que definirán al equipo ascendido junto a Rubio Ñu, y además los dos descendidos.

Septiembre 30, 2025 07:39 p. m. • 
Por Redacción D10
Capiatá.jfif

Una chance inmejorable desperdició Capiatá, cayó por 1-2 de local ante Independiente de Campo Grande y resignó su ascenso.

Foto: APF

La Divisional de Intermedia programó lo que será la última fecha del torneo que promete ser apasionante ya que se disputarán siete partidos en simultáneo para definir al vicecampeón y, por ende, el ascenso a Primera y, además, los dos equipos que perderán la categoría.

El ruta de la jornada 30 señala que este sábado 4 de octubre desde las 15:00 se medirán Capiatá (51 puntos) vs Carapeguá, en el Municipal de Carapeguá y San Lorenzo (50) visitará a Fernando de la Mora, estos partidos por el cupo a la máxima categoría y acompañar a Rubio Ñu en Primera en 2026.

Mientras que los otros cinco juegos lo animarán Santaní vs. Pastoreo FC, en el estadio Juan José Vázquez; Resistencia vs. River Plate, en el Tomás Beggan Correa; Sol de América vs. Encarnación FC, en el Luis Alfonso Giagni; Tacuary vs. Rubio Ñu, en el Enrique Soler y Guaireña FC vs. Guaraní de Fram, en el Parque del Guairá todos estos juegos tienen relación con el descenso.

Los más comprometidos son: Pastoreo FC, Tacuary y Sol de América. Guaraní de Fram ya descendió, quedan dos por resolver.

San Lorenzo Capiatá Sol de América
Redacción D10
Más contenido de esta sección
WhatsApp Image 2025-09-13 at 14.28.08.jpeg
Intermedia
El 12 de Junio también gana y no tira la toalla
El 12 de Junio consiguió una gran victoria ante Encarnación FC por 3-0 y no pierde la ilusión de ascender a la máxima categoría del fútbol paraguayo.
Septiembre 13, 2025 03:48 p. m.
 · 
Redacción D10
G0XPatCXQAAhCDk.jpeg
Intermedia
Expectativa ante el inminente ascenso
César Villagra, jugador de Rubio Ñu, contó que viven un momento especial, aguardando el duelo del domingo donde pueden ascender a Primera.
Septiembre 12, 2025 12:37 p. m.
 · 
Redacción D10
G0Pw_FjWQAAuNBG.jpeg
Intermedia
Uno en Santaní y otro en San Lorenzo, el arranque de la 27
Dos partidos tiene en su agenda el torneo de la División Intermedia, en el inicio de la jornada número 27, la recta final del torneo que tiene como protagonistas principales para el ascenso a Rubio Ñu, Capiatá, 12 de Junio de Villa Hayes y San Lorenzo.
Septiembre 12, 2025 07:40 a. m.
 · 
Redacción D10
G0P-qAlXkAAlKqD.jpeg
Intermedia
Cinco equipos pelean por su permanencia
Cuatro apasionantes fechas restan en el torneo de la División Intermedia, y la lucha por la permanencia se vuelve tenaz y los más comprometidos son: Guaraní de Fram (0,884), Sol de América (1,076), Pastoreo (1,151), Guaireña FC (1,250) y Fernando de la Mora (1,267), recordemos que los últimos tres pierden la categoría.
Septiembre 11, 2025 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Albiverde_62964406.jpg
Intermedia
Confirman días y horas de los cruces de la 27
Septiembre 10, 2025 07:46 a. m.
 · 
Redacción D10
Rubio Ñu_62932243.jpg
Intermedia
Rubio Ñu ante el vecino
El líder de torneo de la División Intermedia, Rubio Ñu (50 puntos), visita esta tarde desde las 18:30 al vecino del barrio Campo Grande, Independiente, en el cierre de la fecha 26 del certamen.
Septiembre 08, 2025 09:51 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más