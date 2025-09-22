Pastoreo no resigna chances

En la Chacarita, el Albirrojo de Juan Manuel Frutos (Departamento de Caaguazú) goleó sin piedad por 5-1 a Resi con goles de Pablo Candia, Ricardo Solís, Derlis Falcón, Darío Ferreira y Alexander Bundgaard. Mientras que Carlos Romero descontó para el local. 39 puntos para Pastoreo que aún sigue en zona de descenso directo con 1,193, detrás de Tacuary con 1.214.

En otro duelo, el Potro de Carapeguá venció de local a River Plate por 3-1. Gustavo Villamayor, Lucas Montiel y Marcelo Ojeda anotaron para el local y descontó Francisco Bareiro.

Hoy, se disputarán tres partidos, todos a las 18:30: Encarnación FC vs. San Lorenzo; Sol de América vs. Deportivo Capiatá y Fernando vs. 12 de Junio VH.