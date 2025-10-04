Candente sábado en la Intermedia

La última fecha del torneo de la División Intermedia está para el infarto y la cartelera nos ofrecerá siete juegos que se disputarán en simultáneo desde las 16:00.

De estos cruces saldrá el segundo equipo que militará en Primera División en el 2026, y los candidatos son los vecinos de Gran Asunción: Capiatá y San Lorenzo. El Escobero no depende de nadie, una victoria lo consolida como vicecampeón y equipo de la máxima categoría.

Mientras que por la permanencia se juegan Guaireña FC, Fernando de la Mora, River Plate, Sol de América, Tacuary, Pastoreo FC, dos de ellos perderán la categoría. Recordemos que Guaraní de Fram (Itapúa) fue el primer descendido.