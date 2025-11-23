23 nov. 2025
Agónico empate del 3 de Noviembre en la ida de la Promoción ante el 15 de Mayo

La calurosa jornada de domingo en el estadio Defensores del Chaco fue testigo de un duelo parejo e intenso que culminó igualado 1-1 entre el 15 de Mayo de Itapé ante el 3 de Noviembre de barrio San Pablo en el juego de ida, por el cupo a disputar la División Intermedia en el 2026. La revancha será el domingo 30 en el mismo estadio desde las 15:00.

Igualdad entre el 15 de Mayo y 3 de Noviembre en el juego de ida, la revancha será en una semana.

Con este resultado ambos equipos llegan de manera pareja para el partido revancha se disputará el próximo domingo, en el mismo escenario, desde las 15:00.

El trámite fue intenso, a pesar del calor. Ambos equipos demostraron todo su despliegue físico. Se puede destacar que en el primer tiempo el equipo guaireño fue el dueño de las acciones. Bloqueando la salida del rival y ofreciendo una propuesta ofensiva muy dinámica.

El premio al esfuerzo y el desgaste llegó a los 32 minutos. Una fabulosa jugada personal de Juan Gómez le daba el tanto inicial al 15 de Mayo. Recordemos que el “15” llega a este juego como campeón del Torneo Nacional B de la Unión del Fútbol del Interior (UFI).

El “3” sintió el golpe, y desde los 40’ en adelante demostró una faceta diferente, sin embargo se resignó con el 1-0 en contra para ir al vestuario.

En la complementaria, el conjunto de barrio San Pablo salió con todo para igualar las acciones. Utilizó a los laterales para generar peligro a la portería rival. Pero se encontró con Antonio González, el guardameta del 15 de Mayo estuvo muy atento.

Con el tiempo en contra ya en el último minuto el vicecampeón de Primera B supo capitalizar uno de los avances. Julio Tintel desató la alegría de los hinchas tricolores. El ansiado empate que deja la serie abierta para la revancha.

Para ambos equipos el ascenso será histórico, atendiendo que será la primera vez en llegar a la Segunda División.

