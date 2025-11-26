Por “culpa” de Shakira jugarán en horario inhumano

El duelo entre el 15 de Mayo de la localidad de Itapé y 3 de Noviembre, por un lugar en la Categoría Intermedia del próximo año, se jugará este sábado 29 de noviembre a las 16.00 en el Defensores del Chaco.

El horario elegido no es el adecuado para la práctica deportiva, atendiendo al intenso calor de la temporada, aunque fue propuesto por un tema de seguridad por la proximidad con el concierto de la artista colombiana Shakira.

“Sigue siendo muy difícil jugar en ese horario. El horario de las 18.00 que nos habían dado inicialmente era ideal, lastimosamente está el espectáculo de Shakira que es más importante. Este es un tema de seguridad más que disposición de la APF, por eso nos lleva a ese horario que es bastante inhumano”, dijo César Castro en la 1080 AM.

Con relación al lance, el DT comentó que tuvieron una buena semana de entrenamiento y llegarán al partido preparados para tratar de neutralizar las bondades del “3” y tratar de ganar el partido para lograr el ascenso.