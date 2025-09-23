23 sept. 2025
Rubio Ñu da el grito de campeón

En el Parque del Guairá, Rubio Ñu festeja el empate ante Guaireña FC ya que con este resultado el Albiverde levanta el trofeo de campeón de la edición 2025 del torneo Intermedia.

El equipo de Héctor Marecos se consagró campeón dos fechas antes y será protagonista en Primera para el 2026.

Rubio Ñu y Guaireña FC no se sacaron ventaja y pero el grito de campeón se dio por parte de los ñuenses, atendiendo que tiene ventaja deportiva sobre Capiatá y a falta de dos partidos para la culminación del torneo, saca una una ventaja de seis puntos.

Por otra parte, la paridad no le sirve mucho a los albicelestes de Villarrica por su situación en la tabla de promedios.

Posiciones. La tabla quedó de la siguiente manera: Rubio Ñu 57, Capiatá 51, 12 de Junio y San Lorenzo 47, Pastoreo y Resistencia 39, River Plate 36, Santaní, Encarnación FC y Tacuary 34, Guaireña FC y Carapeguá 33, Sol de América 30, Independiente CG 29, Fernando de la Mora 27 y Guaraní de Fram 25.

Apasionante fecha 29. Este será el calendario de la penúltima jornada del torneo Sol de América visitará al 12 de Junio de Villa Hayes; Deportivo Capiatá recibirá a Independiente CG; Fernando de la Mora visitará a Encarnación FC; San Lorenzo será local ante el Deportivo Santaní; Resistencia visitará a Rubio Ñu; Pastoreo FC recibirá a Tacuary FBC; Carapeguá jugará ante Guaraní de Fram y River Plate, será local ante Guaireña FC.

