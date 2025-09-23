Rubio Ñu da el grito de campeón

Rubio Ñu y Guaireña FC no se sacaron ventaja y pero el grito de campeón se dio por parte de los ñuenses, atendiendo que tiene ventaja deportiva sobre Capiatá y a falta de dos partidos para la culminación del torneo, saca una una ventaja de seis puntos.

Por otra parte, la paridad no le sirve mucho a los albicelestes de Villarrica por su situación en la tabla de promedios.

Posiciones. La tabla quedó de la siguiente manera: Rubio Ñu 57, Capiatá 51, 12 de Junio y San Lorenzo 47, Pastoreo y Resistencia 39, River Plate 36, Santaní, Encarnación FC y Tacuary 34, Guaireña FC y Carapeguá 33, Sol de América 30, Independiente CG 29, Fernando de la Mora 27 y Guaraní de Fram 25.

Apasionante fecha 29. Este será el calendario de la penúltima jornada del torneo Sol de América visitará al 12 de Junio de Villa Hayes; Deportivo Capiatá recibirá a Independiente CG; Fernando de la Mora visitará a Encarnación FC; San Lorenzo será local ante el Deportivo Santaní; Resistencia visitará a Rubio Ñu; Pastoreo FC recibirá a Tacuary FBC; Carapeguá jugará ante Guaraní de Fram y River Plate, será local ante Guaireña FC.