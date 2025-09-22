Todo sigue igual en Intermedia, sin otro ascendido y descendido

Apasionante fechas finales del torneo de la División Intermedia donde se encuentra en juego un cupo más a la máxima categoría y además a dos equipos al descenso.

En continuidad de la jornada 28, se registraron sendos empates en los tres compromisos y de esta manera las definiciones, tanto de ascenso como la del descenso, se podrían dar recién en la próxima fecha.

En el estadio Villa Alegre, Encarnación FC y San Lorenzo igualaron sin goles. Misma situación se dio entre Fernando de la Mora y el 12 de Junio en el estadio Emiliano Ghezzi en el barrio Palomar.

Mientras que en Villa Elisa, el Danzarín igualó 1-1 ante el Escobero, en el estadio Luis Alfonso Giagni.

La tabla de posiciones quedó de la siguiente manera: Rubio Ñu, ya ascendido, tiene 56 puntos, Capiatá 51, San Lorenzo y 12 de Junio con 47 entre las principales ubicaciones en pelea por el cupo a Primera División. Una victoria del conjunto capiateño en la próxima jornada, sin depender de otros resultados, confirmará su retorno a la Divisón de Honor.

Cabe remarcar que los tres encuentros tuvieron la implementación del VAR, en la continuidad del plan piloto, reafirmando la apuesta firme de la APF por elevar aún más el nivel del campeonato. En este contexto se puede decir que fue anulado un gol de Capiatá a los 89' después de la intervención de la tecnología.