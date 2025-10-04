04 oct. 2025
Intermedia

Sol de América y Tacuary siguen en la Intermedia

Sol de América y Tacuary lograron los resultados necesarios para seguir en la Intermedia en el 2026. Pastoreo y River Plate son los dos últimos descendidos. Guaireña y Fernando de la Mora también sonríen.

Octubre 04, 2025 05:01 p. m. • 
Por Redacción D10
sol de américa.jpg

Jugadores de Sol de América celebran un gol.

Foto: Gentileza Sol de América

En una maratónica jornada de sábado en la que se definió el último ascendido a la Primera División y los dos descendidos, Sol de América y Tacuary hicieron lo suyo y seguirán jugando en la categoría Intermedia en la temporada 2026.

En el estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, el Danzarín respondió a la necesidad y venció 3-1 a Encarnación para cumplir el objetivo de mantenerse en este círculo. El local aprovechó el nerviosismo y las tres expulsiones de los visitantes para certificar su permanencia.

Tacuary, por su parte, doblegó por 2-1 a Rubio Ñu, el rey de este campeonato, para seguir siendo equipo de la Intermedia. Martín Núñez y Axel Aguilar fueron los héroes del Tacua.

DESCENDIDOS. Los elencos que abandonan el círculo semiprofesional son Pastoreo y River Plate. El representante de Caaguazú empató sin goles frente a Santaní, mientras que el Kelito igualó frente a Resistencia por el marcador de 1-1, pero no fue suficiente.

Estos equipos acompañarán a Guaraní de Fram, del Departamento de Itapúa, que anticipó su descenso al Nacional B y que hoy se despidió perdiendo 1-3 ante Guaireña.

En tanto, Fernando de la Mora se quedó en la categoría por ventaja deportiva, pese a que el equipo del barrio Palomar cayó goleado 0-3 ante San Lorenzo (ascendido).

Intermedia Sol de América Tacuary
Redacción D10
