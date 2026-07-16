16 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Un gigante de Brasil quiere a Alex Arce

El delantero paraguayo Alex Arce se encuentra en la órbita de un importante equipo del continente.

Julio 16, 2026 06:29 p. m. • 
Por Redacción D10
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Alex Arce podría cambiar de equipo para el segundo semestre del año.

El delantero paraguayo Alex Arce vuelve a estar en el centro de atención del mercado de pases sudamericano. Tras consolidarse como uno de los máximos goleadores de la Copa Libertadores, que volverá a disputarse en agosto, y formar parte de la Selección Nacional en la última Copa del Mundo, el atacante de Independiente Rivadavia de Mendoza despierta un fuerte interés en el fútbol brasileño.

El club que busca quedarse con los goles del compatriota es nada menos que el Internacional de Porto Alegre, que ya inició conversaciones formales para concretar su fichaje.

El interés del conjunto gaúcho no es una casualidad del momento. El actual director ejecutivo del “Colorado”, Fabinho Soldado, ya había intentado incorporar al ariete paraguayo cuando se desempeñaba en la dirigencia del Corinthians.

Aunque las negociaciones ya están en marcha entre la dirigencia del club argentino y sus pares de Porto Alegre, todavía no se ha cerrado un acuerdo definitivo. En Mendoza son conscientes de que retener al goleador de la Albirroja será una tarea sumamente complicada ante la propuesta del gigante brasileño, que busca acelerar los trámites para asegurar su traspaso en este periodo de transferencias.

Arce acumula 11 goles en lo que va de la temporada, de los cuales 8 fueron convertidos en la Copa Libertadores, posicionándolo como uno de los delanteros más efectivos y cotizados del continente.

Alex Arce Internacional Brasil
Redacción D10
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