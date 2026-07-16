Sergio Díaz debutó en Barcelona y fue clave en el empate agónico

Sergio Díaz ingresó y participó activamente en la jugada previa al gol del argentino Darío Benedetto, que significó el empate agónico del conjunto “torero” frente a Guayaquil City, en duelo correspondiente a la Liga ecuatoriana.

El aporte del paraguayo fue determinante en los minutos finales, mostrando movilidad y decisión en ataque, en una acción que terminó siendo clave para rescatar un punto fuera de casa.

De esta manera, El Chico Díaz suma sus primeros minutos con su nuevo equipo y comienza a ganar protagonismo en el fútbol ecuatoriano.