16 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Sergio Díaz debutó en Barcelona y fue clave en el empate agónico

El delantero paraguayo Sergio Díaz tuvo su estreno oficial con la camiseta de Barcelona SC de Ecuador, dejando una buena impresión en su primer compromiso.

Julio 16, 2026 04:36 p. m. • 
Por Redacción D10
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Sergio Díaz tuvo su estreno con la camiseta de Barcelona de Ecuador.

Sergio Díaz ingresó y participó activamente en la jugada previa al gol del argentino Darío Benedetto, que significó el empate agónico del conjunto “torero” frente a Guayaquil City, en duelo correspondiente a la Liga ecuatoriana.

El aporte del paraguayo fue determinante en los minutos finales, mostrando movilidad y decisión en ataque, en una acción que terminó siendo clave para rescatar un punto fuera de casa.

De esta manera, El Chico Díaz suma sus primeros minutos con su nuevo equipo y comienza a ganar protagonismo en el fútbol ecuatoriano.

Sergio Díaz Barcelona Darío Benedetto
Redacción D10
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