16 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Adrián Alcaraz fue presentado como nuevo refuerzo del Pachuca

El delantero paraguayo Adrián Alcaraz, fue anunciado este jueves como nuevo refuerzo del Pachuca del fútbol mexicano para el torneo de Apertura 2026.

Julio 16, 2026 04:28 p. m. • 
Por Redacción D10
Adrián Alcaraz

Adrián Alcaraz ya fue oficializado como nuevo refuerzo del cuadro mexicano.

Foto: Gentileza - Pachuca

“Adrián es un delantero fuerte, sólido, con muy buena presencia de área. Es un delantero distinto a los que tenemos en el equipo que incluso nos permitirá plantearnos jugar con dos nueves. Aquí siempre se ha hecho un gran trabajo para traer talento extranjero y Adrián es una muestra de ello”, afirmó Benjamín Mora, entrenador del equipo en conferencia de prensa.

Alcaraz es un artillero que tiene 26 años y mide 1.86 metros, proviene del Olimpia de su país, con el que fue campeón.

“Ésta es una gran oportunidad para mi carrera, estoy muy contento de que se concretara y ya estoy ansioso de estar con el Pachuca, un equipo del fútbol mexicano que siempre me ha gustado, es algo que voy a aprovechar”, dijo el artillero antes de partir a tierras mexicanas.

El jugador surgido de las fuerzas básicas del Libertad explicó que los contactos para dejar al Olimpia empezaron desde antes de la Copa del Mundo.

“Antes del Mundial ya veníamos hablando, aunque también había interés de Lanús, pero afortunadamente pudimos concretar con Pachuca y ahora toca ir allá”, señaló Alcaraz.

La llegada de Adrián redondea una delantera del Pachuca en la que destacan el venezolano Salomón Rondón y el neerlandés Oussama Idrissi explicó Benjamín Mora.

“Cuando llegamos analizamos el plantel y vimos que tenemos variantes en las distintas posiciones, en el ataque tenemos a Idrissi y a Salomón como referentes, ahora a Adrián, y a otros elementos más jóvenes con mucho talento para apoyar este proyecto”, subrayó el estratega.

El timonel que llegó al equipo luego de la salida del argentino Esteban Solari, prometió que su estilo de juego tendrá contenta a la afición.

“Van a ver un equipo agresivo, tirado al frente, pero que se sabe defender, les aseguro a los aficionados que se van a divertir. Tenemos un gran desafío en Pachuca, un equipo que te exige ganar. Veo a mi equipo muy bien y estoy muy motivado por ese sueño de poder pelear por títulos porque aquí tenemos con qué hacerlo”, concluyó el timonel.

El Pachuca debutará en la primera jornada del Apertura 2026 con visita a los Pumas UNAM el próximo sábado.

Adrián Alcaraz Pachuca
Redacción D10
Más contenido de esta sección
MVP Gill.jfif
Paraguayos en el Exterior
Olympiacos presenta una oferta por Orlando Gill
El arquero albirrojo Orlando Gill despertó el interés del Olympiacos de Grecia, que presentó una oferta para adquirir el 100% de su pase.
Julio 14, 2026 11:16 a. m.
 · 
Redacción D10
adam bareiro boca juniors_65877660.jpg
Paraguayos en el Exterior
Adam Bareiro es baja y puede reemplazarlo Romero
El delantero paraguayo Adam Bareiro sigue con molestias y no es opción en Boca Juniors para la Copa Argentina.
Julio 13, 2026 07:51 p. m.
 · 
Redacción D10
13072026_cg_palmeiras_6576_6.webp
Paraguayos en el Exterior
Los paraguayos del Palmeiras volvieron a los entrenamientos
Gustavo Gómez, Mauricio y Ramón Sosa, integrantes de la Selección Paraguaya que disputó el Mundial, regresaron a los trabajos en Palmeiras de Brasil. Mauricio dejó sus impresiones del torneo para la prensa del club.
Julio 13, 2026 03:42 p. m.
 · 
Redacción D10
ggguilermo.jpg
Paraguayos en el Exterior
Se define el futuro de Guillermo Paiva
Guillermo Paiva tiene una oferta concreta de un club importante del continente, pero existe una traba.
Julio 13, 2026 12:24 p. m.
Cesar Farias.jfif
Paraguayos en el Exterior
Farías confirma la llegada de Sergio Díaz a Barcelona: “Su talento no se puede discutir”
El DT de Barcelona de Ecuador, César Farías, se refirió a la inminente incorporación del delantero paraguayo Sergio Díaz, quien está a un paso de convertirse en nuevo futbolista del conjunto ecuatoriano, a la espera de superar los exámenes médicos.
Julio 10, 2026 04:24 p. m.
 · 
Redacción D10
HCLPW7rXYAAsmrt.jpg
Paraguayos en el Exterior
César Farías confía en recuperar la mejor versión de Sergio Díaz
César Farías, técnico de Barcelona de Guayaquil, explicó los motivos que lo llevaron a solicitar los servicios del futbolista paraguayo Sergio Díaz.
Julio 10, 2026 01:15 p. m.
 · 
Redacción D10