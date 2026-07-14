Gustavo Caballero regresa antes de tiempo al Santos

El atacante paraguayo Gustavo Caballero está listo para volver a la acción en el fútbol brasileño. Sorprendió a todos en el Santos FC al adelantar su regreso a los entrenamientos.

Tras defender a la Albirroja en el Mundial y culminar su préstamo en el Portsmouth de Inglaterra, el atacante paraguayo demostró su enorme compromiso al presentarse en el CT Rei Pelé un día antes de lo previsto.

Bajo las órdenes del técnico Cuca, Caballero ya se integró a los trabajos tácticos del plantel principal con la mira puesta en el decisivo choque de este jueves frente a Botafogo por el Brasileirão. Esta vuelta anticipada del ex-Nacional refuerza las opciones ofensivas del “Peixe” para el campeonato.

Se espera además que el astro brasileño Neymar se reincorpore recién este viernes tras unos días de descanso.