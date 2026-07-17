17 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Hugo Quintana vuelve a convertir para Independiente del Valle

El mediocampista paraguayo Hugo Quintana convirtió su segundo gol con la camiseta de su nuevo club, el Independiente del Valle de Ecuador.

Julio 17, 2026 06:42 p. m. • 
Por Redacción D10
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Hugo Quintana anotó un gol ante Aucas en el fútbol ecuatoriano.

El mediocampista paraguayo Hugo Quintana se hizo presente en el marcador en la contundente victoria de Independiente del Valle por 3-0 sobre Aucas, en un encuentro disputado anoche correspondiente a la LigaPro de Ecuador.

Quintana anotó el tercer gol de su equipo, sellando una gran actuación colectiva y aportando su cuota goleadora en un triunfo clave para el conjunto negriazul.

Con esta conquista, el volante paraguayo llegó a dos goles en la presente edición de la LigaPro, ratificando su buen momento y su importancia dentro del esquema de Independiente del Valle.

Hugo Quintana Independiente del Valle Ecuador
Redacción D10
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