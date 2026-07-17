Hugo Quintana vuelve a convertir para Independiente del Valle

El mediocampista paraguayo Hugo Quintana se hizo presente en el marcador en la contundente victoria de Independiente del Valle por 3-0 sobre Aucas, en un encuentro disputado anoche correspondiente a la LigaPro de Ecuador.

Quintana anotó el tercer gol de su equipo, sellando una gran actuación colectiva y aportando su cuota goleadora en un triunfo clave para el conjunto negriazul.

Con esta conquista, el volante paraguayo llegó a dos goles en la presente edición de la LigaPro, ratificando su buen momento y su importancia dentro del esquema de Independiente del Valle.