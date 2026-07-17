Técnico de Lanús destaca a Allan Wlk

El delantero paraguayo Allan Wlk fue presentado de manera oficial en Lanús, una institución que tiene cifradas esperanzas en el goleador proveniente de Recoleta y cuyo porcentaje de su ficha también pertenece a Olimpia.

Mauricio Pellegrino, entrenador de Lanús, charló en conferencia de prensa y una de las consultas estuvo dirigida hacia el reciente refuerzo granate, Allan Wlk. “Es un jugador que teníamos marcado por su gran presente. Reúne las características que buscamos. Se tiene que dar la oportunidad y que el jugador quiera venir. Un paraguayo más que ojalá siga la senda de los que han venido”, expresó el estratega granate.

Las declaraciones reflejan la confianza del cuerpo técnico en el potencial de Wlk, quien afrontará un nuevo desafío en el fútbol argentino con la expectativa de dejar su huella en Lanús como lo han demostrado los últimos paraguayos que vistieron la camiseta granate.