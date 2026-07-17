Alexander Barboza se deshace en elogios a Gustavo Gómez

El defensor Alexander Barboza fue presentado oficialmente como nuevo futbolista de Palmeiras, sellando un vínculo contractual hasta diciembre de 2028 tras su paso por el Botafogo.

En sus primeras interacciones con la prensa del club paulista, el zaguero argentino no escatimó en elogios hacia el zaguero paraguayo y gran referente de la institución, Gustavo Gómez. Ambos defensores comparten un pasado común en las filas de Libertad de Paraguay.

“Él salió de un club allá en Paraguay donde yo también jugué, dejó su historia allá y todo el mundo me decía que quería vernos jugar juntos a Gustavo Gómez y a mí. Ahora nos encontramos aquí. Es un tipo que gana mucho, ves que el equipo está empatando y lo vas a ver de centrodelantero buscando hacer un gol para ganar el partido. Su manera de vivir el fútbol es la misma que la mía”, manifestó Barboza.

A pesar de la gran expectativa que genera la posible conformación de una gran dupla central con el capitán de la Albirroja, Barboza se mostró respetuoso de la competencia interna en la plantilla dirigida por Abel Ferreira.

El defensor reconoció la calidad de sus nuevos compañeros de zaga como Murilo, Kaiky Naves o Vitor Reis, manifestando que la lucha por la titularidad será intensa y que deberá ganarse su lugar día a día mediante el trabajo diario en los entrenamientos. Su debut oficial se proyecta a partir de la apertura del libro de pases.

Palmeiras debe enfrentar a Cerro Porteño el mes entrante, por los octavos de final de la Copa Libertadores.