16 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Entre IA y tenis, el anuncio de Adrián Alcaraz

El paraguayo Adrián Alcaraz fue anunciado como nuevo futbolista del Pachuca este jueves, a través de las redes sociales. Para el video de presentación jugaron con el apellido del atacante que coincide con el tenista Carlos Alcaraz y también utilizaron la inteligencia artificial.

Julio 16, 2026 05:01 p. m. • 
Por Redacción D10
Adrián Alcaraz

Adrián Alcaraz fue anunciado en un video hecho con IA.

Foto: Captura

Este jueves fue anunciado Adrián Alcaraz como nuevo atacante del Pachuca y para ello, el club se valió de la inteligencia artificial y del apellido del paraguayo para recrear un encuentro tenístico.

Simulando un partido de tenis, deporte en el cual se destaca el español Carlos Alcaraz, el club mexicano presentó a su refuerzo. “Game, set, match: ¡Alcaráz!”, escribió las cuentas de la institución en las distintas plataformas de Internet.

Adrián Alcaraz casi no aparece de manera frontal y cuando por fin se lo ve, se destacan algunos cambios en el rostro a raíz de la utilización de la inteligencia artificial. En el Pachuca, el paraguayo podría compartir ataque con el venezolano Salomón Rondón o el neerlandés Oussama Idrissi.

Adrián Alcaraz Pachuca
Redacción D10
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