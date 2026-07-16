Entre IA y tenis, el anuncio de Adrián Alcaraz
El paraguayo Adrián Alcaraz fue anunciado como nuevo futbolista del Pachuca este jueves, a través de las redes sociales. Para el video de presentación jugaron con el apellido del atacante que coincide con el tenista Carlos Alcaraz y también utilizaron la inteligencia artificial.
Este jueves fue anunciado Adrián Alcaraz como nuevo atacante del Pachuca y para ello, el club se valió de la inteligencia artificial y del apellido del paraguayo para recrear un encuentro tenístico.
Simulando un partido de tenis, deporte en el cual se destaca el español Carlos Alcaraz, el club mexicano presentó a su refuerzo. “Game, set, match: ¡Alcaráz!”, escribió las cuentas de la institución en las distintas plataformas de Internet.
🎾 | Game, set, match: ¡Alcaráz! pic.twitter.com/C10rl0wWG2— Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) July 16, 2026
Adrián Alcaraz casi no aparece de manera frontal y cuando por fin se lo ve, se destacan algunos cambios en el rostro a raíz de la utilización de la inteligencia artificial. En el Pachuca, el paraguayo podría compartir ataque con el venezolano Salomón Rondón o el neerlandés Oussama Idrissi.