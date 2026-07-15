Alan Wlk prepara maletas para ir al fútbol argentino

El atacante de 23 años Alan Wlk será adquirido en un 80% por Lanús, que apuesta por el talento y la proyección del futbolista paraguayo de Recoleta cuya ficha también pertenece a Olimpia.

Está previsto que Wlk arribe este miércoles a Argentina para someterse a la revisión médica correspondiente y, de no presentarse inconvenientes, firmará su contrato con Lanús hasta diciembre de 2030.

De esta manera, el joven delantero iniciará una nueva etapa en su carrera profesional, sumándose a uno de los clubes tradicionales del fútbol argentino con el objetivo de consolidarse y aportar su cuota goleadora al equipo.