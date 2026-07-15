15 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Alan Wlk prepara maletas para ir al fútbol argentino

El delantero paraguayo Allan Wlk deja Recoleta para seguir su carrera en el fútbol argentino.

Julio 15, 2026 09:18 a. m. • 
Por Redacción D10
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Allan Wlk será refuerzo de Lanús.

El atacante de 23 años Alan Wlk será adquirido en un 80% por Lanús, que apuesta por el talento y la proyección del futbolista paraguayo de Recoleta cuya ficha también pertenece a Olimpia.

Está previsto que Wlk arribe este miércoles a Argentina para someterse a la revisión médica correspondiente y, de no presentarse inconvenientes, firmará su contrato con Lanús hasta diciembre de 2030.

De esta manera, el joven delantero iniciará una nueva etapa en su carrera profesional, sumándose a uno de los clubes tradicionales del fútbol argentino con el objetivo de consolidarse y aportar su cuota goleadora al equipo.

Allan Wlk Lanús Recoleta
Redacción D10
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