El nuevo destino de Luis Amarilla

El delantero paraguayo Luis “Totín” Amarilla (30 años) inicia este martes la revisión médica en Juventude de la Serie B de Brasil, paso previo a concretar su incorporación al conjunto brasileño.
Cerro Porteño ya dio el visto bueno para la operación y, si no surge ningún inconveniente durante los exámenes médicos, el atacante será cedido a préstamo hasta fin de año, con una opción de compra a favor de Juventude.
De esta manera, Amarilla tendrá una nueva experiencia en el fútbol brasileño, donde buscará sumar continuidad y aportar su cuota goleadora en el segundo semestre de la temporada, algo que se le negó en el conjunto azulgrana.
Luis “Totín” Amarilla inicia hoy la revisión médica en Juventude 🇧🇷.— Fútbol a lo Grande (@FALG1080am) July 15, 2026
Cerro Porteño ya autorizó la operación y, de no surgir inconvenientes, el delantero jugará a préstamo hasta fin de año con opción de compra.
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