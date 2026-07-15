El nuevo destino de Luis Amarilla

El delantero paraguayo Luis “Totín” Amarilla (30 años) inicia este martes la revisión médica en Juventude de la Serie B de Brasil, paso previo a concretar su incorporación al conjunto brasileño.

Cerro Porteño ya dio el visto bueno para la operación y, si no surge ningún inconveniente durante los exámenes médicos, el atacante será cedido a préstamo hasta fin de año, con una opción de compra a favor de Juventude.

De esta manera, Amarilla tendrá una nueva experiencia en el fútbol brasileño, donde buscará sumar continuidad y aportar su cuota goleadora en el segundo semestre de la temporada, algo que se le negó en el conjunto azulgrana.