17 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Otro gigante europeo se suma a la puja por Orlando Gill

El arquero paraguayo Orlando Gill sigue despertando el interés de importantes clubes del fútbol europeo, y en las últimas horas se sumó un gigante alemán a la lista de pretendientes.

Julio 17, 2026 06:31 p. m. • 
Por Redacción D10
Orlando Gill Manuel Neur.png

Orlando Gill podría ser el sucesor de Manuel Neur en el Bayern Múnich.

El arquero paraguayo Orlando Gill estaría despertando el interés de importantes clubes europeos tras su destacada actuación en la Copa Mundial de la FIFA con la Selección Paraguaya.

De acuerdo con medios turcos, el guardameta albirrojo figura en la órbita del poderoso equipo alemán Bayern Múnich, además del Manchester United de Inglaterra y el Olympiacos de Grecia, equipos que seguirían de cerca su situación de cara al próximo mercado de pases.

Por el momento, no existe una oferta oficial, pero el gran rendimiento de Gill en la cita mundialista habría llamado la atención de varios gigantes del fútbol europeo, lo que podría abrirle las puertas para dar el salto al Viejo Continente una vez que finalice la Copa del Mundo.

Orlando Gill Bayern Múnich Paraguayos en el exterior
Redacción D10
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