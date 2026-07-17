Otro gigante europeo se suma a la puja por Orlando Gill

El arquero paraguayo Orlando Gill estaría despertando el interés de importantes clubes europeos tras su destacada actuación en la Copa Mundial de la FIFA con la Selección Paraguaya.

De acuerdo con medios turcos, el guardameta albirrojo figura en la órbita del poderoso equipo alemán Bayern Múnich, además del Manchester United de Inglaterra y el Olympiacos de Grecia, equipos que seguirían de cerca su situación de cara al próximo mercado de pases.

Por el momento, no existe una oferta oficial, pero el gran rendimiento de Gill en la cita mundialista habría llamado la atención de varios gigantes del fútbol europeo, lo que podría abrirle las puertas para dar el salto al Viejo Continente una vez que finalice la Copa del Mundo.