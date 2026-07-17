17 jul 2026
Paraguayos en el Exterior

Miguel Jacquet retorna al fútbol argentino

El defensor paraguayo Miguel Jacquet, sin muchas oportunidades en el Apertura con Ameliano, pegará la vuelta al fútbol argentino.

Julio 17, 2026 05:48 p. m. • 
Por Redacción D10
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Miguel Jacquet será nuevo jugador de Aldosivi de Argentina.

El defensor paraguayo Miguel Jacquet continuará su carrera en el fútbol argentino. El presidente del Sportivo Ameliano, Héctor Melgarejo, confirmó en el programa Fútbol a lo Grande que el zaguero de 31 años será nuevo jugador de Aldosivi.

De esta manera, Jacquet afrontará un nuevo desafío en el exterior tras concretarse su salida del conjunto de la “V Azulada”. Anteriormente ya estuvo en el fútbol argentino vistiendo la camiseta de Godoy Cruz y de Platense.

Aldosivi será el octavo club en la carrera de Miguel Jacquet. Anteriomente jugó para Nacional, Godoy Cruz, 12 de Octubre, Platense, Nacional de Montevideo, Libertad, Ameliano y ahora Aldosivi.

En el último semestre con Sportivo Ameliano, el defensor disputó tres partidos oficiales, antes de cerrar su transferencia al club argentino, donde buscará ganarse un lugar y aportar toda su experiencia en la última línea.

Miguel Jacquet Fútbol Argentino Ameliano
Redacción D10
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