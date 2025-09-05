04 sept. 2025
Selección Paraguaya

Tonny Sanabria: “La noche soñada de todos los paraguayos”

Antonio Sanabria, delantero de la Albirroja, se mostró feliz por la clasificación al Mundial 2026. “La noche soñada de todos los paraguayos”, aseguró.

Septiembre 04, 2025 10:46 p. m. 
Por Redacción D10
WhatsApp Image 2025-09-04 at 22.01.25.jpeg

Tras el 0-0 en el estadio Defensores del Chaco, un resultado que fue suficiente para clasificar a la Selección Paraguaya de Fútbol al próximo Mundial, Antonio Sanabria se mostró feliz por este logro tan importante para el país.

“Es la noche soñada de todos los paraguayos, estamos contentos, felices., logramos algo que hace tiempo no se conseguía, es algo que buscamos, estamos muy contentos”, remarcó a los medios de prensa.

“Estamos felices, esto es fruto del trabajo, ahora solo disfrutar”, insistió el delantero del Cremonese de Italia, parte de la columba vertebral del equipo dirigido por Gustavo Alfaro.

De igual forma, el Tonny no se olvidó de sus compañeros que no pudieron estar en este último combo por lesión, como son los casos de Isidro Pitta, Fabián Balbuena y Mathías Villasanti. “Estoy seguro que ellos también metieron en cada jugada, en cada pelota dividida”, enfatizó.

Luego de 16 largos años de frustraciones y fracasos, Paraguay vuelve a la Copa del Mundo. El equipo de Gustavo Alfaro empató sin goles ante Ecuador por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas y se clasificó a la Copa del Mundo 2026.

Redacción D10
