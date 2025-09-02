Supremacía absoluta de Paraguay jugando en casa ante Ecuador

Paraguay mantiene supremacía sobre Ecuador en juegos por Eliminatorias, manteniendo el invicto en condición de local, consiguiendo triunfos en todos los cruces.
En los números totales, la Albirroja y la Tricolor chocaron en 19 oportunidades, con 9 victorias de los guaraníes, 3 empates y 7 derrotas. Paraguay anotó 32 goles y Ecuador hizo 30.
LAS DOS PRIMERAS. Como local Paraguay logró 9 victorias, la primera camino al Mundial de España 1982, en compromiso disputado en Asunción el 31 de mayo de 1981, por 3-1 con anotaciones de Miguel María Michelagnoli, Eugenio Morel y Julio César Romero.
El segundo cruce se produjo rumbo al Mundial de Italia 1990, el 10 de septiembre de 1989 en donde la victoria de la Albirroja fue por 2-1 con tantos de Roberto Cabañas y Javier Ferreira. En ambos procesos, la Albirroja no pudo conseguir la clasificación a los Mundiales.
UN NUEVO FORMATO. Para Francia 1998, la Conmebol dispuso un nuevo formato de todos contra todos, enfrentando primero a los ecuatorianos en esa Eliminatorias como local.
En el Defensores del Chaco, el 10 de noviembre de 1996, Paraguay se impuso por 1-0, con el gol “fantasma” de Miguel Ángel Benítez, ya que la televisión no pudo captar la definición del atacante guaraní, por repetir una acción previa.
Rumbo a Japón Corea 2002, Paraguay estiró su supremacía, el 3 de junio del 2000 con victoria por 3-1 con doblete de Hugo Rolando Brizuela y otra anotación de Delio Toledo, mientras que para Alemania 2006, el 15 de noviembre del 2003, Paraguay superó 2-1 con goles de Roque Santacruz y José Saturnino Cardozo.
GOLEADA. Camino a Sudáfrica 2010, Paraguay consiguió su victoria más amplia sobre Ecuador, venciendo por 5-1 en el Defensores del Chaco.
El 17 de noviembre del 2007, anotaron para la Albirroja Cristian Riveros en dos oportunidades, Nelson Haedo Valdéz, Roque Santacruz y Néstor “Wanchope” Ayala.
ARRIBA SIEMPRE. En los últimos tres procesos mundialistas, a pesar de no calificar a los torneos, Paraguay mantuvo su supremacía ante Ecuador.
Para Brasil 2014, Cristian Riveros y Darío Verón lograron el 2-1 para la Albirroja, el 11 de noviembre del 2011, mientras que rumbo a Rusia 2018, Bruno Valdéz y Junior Alonso consiguieron otro 2-1 para los nacionales, el 23 de marzo del 2017.
El último compromiso como local, se cumplió en Ciudad del Este, en el proceso Eliminatorio para Catar 2022.
El 24 de marzo del mismo año, Paraguay venció 3-1 con tantos de Robert Morales, Miguel Almirón y Piero Hincapié (c/s/v).