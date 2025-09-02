02 sept. 2025
Supremacía absoluta de Paraguay jugando en casa ante Ecuador

La Albirroja mantiene el invicto jugando como local ante Ecuador por Eliminatorias a la Copa del Mundo.

Septiembre 02, 2025 07:00 p. m. • 
Por Guillermo Areco
locales_810762_8539433.jpg

Cristian Riveros celebra su anotación, en la victoria por 5-1 sobre Ecuador en el 2007.

Foto: Archivo

Paraguay mantiene supremacía sobre Ecuador en juegos por Eliminatorias, manteniendo el invicto en condición de local, consiguiendo triunfos en todos los cruces.

En los números totales, la Albirroja y la Tricolor chocaron en 19 oportunidades, con 9 victorias de los guaraníes, 3 empates y 7 derrotas. Paraguay anotó 32 goles y Ecuador hizo 30.

LAS DOS PRIMERAS. Como local Paraguay logró 9 victorias, la primera camino al Mundial de España 1982, en compromiso disputado en Asunción el 31 de mayo de 1981, por 3-1 con anotaciones de Miguel María Michelagnoli, Eugenio Morel y Julio César Romero.

El segundo cruce se produjo rumbo al Mundial de Italia 1990, el 10 de septiembre de 1989 en donde la victoria de la Albirroja fue por 2-1 con tantos de Roberto Cabañas y Javier Ferreira. En ambos procesos, la Albirroja no pudo conseguir la clasificación a los Mundiales.

UN NUEVO FORMATO. Para Francia 1998, la Conmebol dispuso un nuevo formato de todos contra todos, enfrentando primero a los ecuatorianos en esa Eliminatorias como local.

En el Defensores del Chaco, el 10 de noviembre de 1996, Paraguay se impuso por 1-0, con el gol “fantasma” de Miguel Ángel Benítez, ya que la televisión no pudo captar la definición del atacante guaraní, por repetir una acción previa.

Rumbo a Japón Corea 2002, Paraguay estiró su supremacía, el 3 de junio del 2000 con victoria por 3-1 con doblete de Hugo Rolando Brizuela y otra anotación de Delio Toledo, mientras que para Alemania 2006, el 15 de noviembre del 2003, Paraguay superó 2-1 con goles de Roque Santacruz y José Saturnino Cardozo.

Paraguay 2000

Hugo Brizuela, hizo doblete para vencer a Ecuador en el 2000.

Foto: Archivo

GOLEADA. Camino a Sudáfrica 2010, Paraguay consiguió su victoria más amplia sobre Ecuador, venciendo por 5-1 en el Defensores del Chaco.

El 17 de noviembre del 2007, anotaron para la Albirroja Cristian Riveros en dos oportunidades, Nelson Haedo Valdéz, Roque Santacruz y Néstor “Wanchope” Ayala.

ARRIBA SIEMPRE. En los últimos tres procesos mundialistas, a pesar de no calificar a los torneos, Paraguay mantuvo su supremacía ante Ecuador.

Para Brasil 2014, Cristian Riveros y Darío Verón lograron el 2-1 para la Albirroja, el 11 de noviembre del 2011, mientras que rumbo a Rusia 2018, Bruno Valdéz y Junior Alonso consiguieron otro 2-1 para los nacionales, el 23 de marzo del 2017.

Paraguay 2017

Definición de Bruno Valdéz, para el triunfo 2-1 de la Albirroja en el 2017.

Foto: Archivo.

El último compromiso como local, se cumplió en Ciudad del Este, en el proceso Eliminatorio para Catar 2022.

El 24 de marzo del mismo año, Paraguay venció 3-1 con tantos de Robert Morales, Miguel Almirón y Piero Hincapié (c/s/v).

Selección Paraguaya Eliminatorias Sudamericanas Ecuador
Guillermo Areco
