El presidente de Cerro Porteño, Juan José Zapag, acudió este lunes al programa de Fútbol a lo Grande en compañía de los dos trofeos que ganó el Ciclón en la parte final de la temporada 2025. El directivo se mostró feliz y resumió lo que significa esto para él.

“Muy feliz, el esfuerzo valió la pena. Esta copa (Clausura) significa ser Paraguay 1 en Libertadores. Hicimos 15 puntos más que Libertad. El objetivo era este, esto significa Libertadores, la materia pendiente. Con este equipo y poco más, estoy seguro que Cerro va a ser gran animador de la Libertadores”, expresó Zapag en la 1080 AM.

Según el mandamás azulgrana, Cerro venía mostrando nivel para ser campeón en los últimos años y pudo haber sido campeón en tres de los últimos 5 torneos. “La propia irregularidad te condena”, tiró.

CAMBIO. Zapag justificó el cambio de Diego Martínez por Jorge Bava, pese a que el argentino no venía haciendo un mal trabajo. Indicó que el charrúa permitió una mayor cercanía de la directiva con el plantel y le terminó dando esa mística que ayudó a remontar frente a Guaraní y alcanzar el objetivo.