04 mar. 2026
Sportivo Luqueño

Sportivo Luqueño presenta a Sarabia

Pedro Sarabia fue anunciado este miércoles como nuevo entrenador del Sportivo Luqueño.

Marzo 04, 2026 10:19 a. m. • 
Por Redacción D10
HCkFVoYWEAAgUZ7.jpeg

Sarabia tendrá una nueva incursión en Luque.

Foto: Prensa - Luqueño

Pedro Alcides Sarabia fue presentado en las redes sociales como el nuevo técnico del Sportivo Luqueño, cargo al que llega tras la salida de Lucas Barrios. El Cabo iniciará su segundo ciclo al frente del club de “La República”.

“Confiamos en su liderazgo y experiencia para conducir al auriazul hacia los objetivos trazados”, dice parte del texto publicado por la institución luqueña.

El debut del nuevo cuerpo técnico será el próximo sábado 7 de marzo, desde las 20.30, cuando deba visitar a Libertad en el estadio La Huerta. El Chanchón suma 10 unidades y se encuentra en la octava posición de la tabla, transcurridas las primeras 8 jornadas del campeonato.

Sportivo Luqueño Pedro Sarabia Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Lucas Barrios.jpg
Sportivo Luqueño
Lucas Barrios apunta al arbitraje
Lucas Barrios, entrenador de Luqueño, expuso su enojo luego de la derrota de su equipo ante Cerro Porteño y apuntó a la labor arbitral.
Febrero 03, 2026 09:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño
Sportivo Luqueño
En el Sportivo Luqueño ya se enfocan en Cerro Porteño
Sportivo Luqueño da vuelta la página y ya se enfoca en lo que será el partidazo del próximo lunes ante Cerro Porteño desde las 20:15 en el estadio Gral. Pablo Rojas, por la fecha 3 del Apertura.
Enero 29, 2026 06:57 a. m.
Lucas Barrios
Sportivo Luqueño
Lucas Barrios: “Cometimos errores puntuales”
El adiestrador del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios, lamentó el resultado ante la Academia, asegurando que a su equipo le faltó concentración para aguantar el resultado.
Enero 28, 2026 11:18 a. m.
 · 
Redacción D10
lquueño.jpg
Sportivo Luqueño
Alegría plena en la República tras triunfo en el Norte
Luqueño arrancó el Apertura de una manera fantástica: Ganó en condición de visitante con remontada incluida.
Enero 25, 2026 08:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño
Sportivo Luqueño
Así luce la nueva piel del Sportivo Luqueño
A días para el arranque del Torneo Apertura, el Sportivo Luqueño presentó la camiseta azul y oro que utilizará en la temporada.
Enero 22, 2026 10:22 a. m.
 · 
Redacción D10
Giovanni Bogado
Sportivo Luqueño
Giovanni Bogado: “Luqueño es una institución muy grande”
Uno de los rostros nuevos en el Sportivo Luqueño para esta temporada es el de Giovanni Bogado. El jugador indicó que el club “es una institución muy grande” y el objetivo es pelear arriba.
Enero 21, 2026 05:16 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más