Sportivo Luqueño presenta a Sarabia

Pedro Alcides Sarabia fue presentado en las redes sociales como el nuevo técnico del Sportivo Luqueño, cargo al que llega tras la salida de Lucas Barrios. El Cabo iniciará su segundo ciclo al frente del club de “La República”.

“Confiamos en su liderazgo y experiencia para conducir al auriazul hacia los objetivos trazados”, dice parte del texto publicado por la institución luqueña.

El debut del nuevo cuerpo técnico será el próximo sábado 7 de marzo, desde las 20.30, cuando deba visitar a Libertad en el estadio La Huerta. El Chanchón suma 10 unidades y se encuentra en la octava posición de la tabla, transcurridas las primeras 8 jornadas del campeonato.