Sobre el final, Recoleta evita la derrota contra Ameliano

El cierre de la novena fecha se realizó en el estadio Ricardo Gregor, donde Recoleta y Sportivo Ameliano buscaron recuperarse de sus respectivas caídas en la jornada pasada del Torneo Apertura.

En los primeros minutos, el Canario controló el juego, llegó de manera constante al área rival, pero sin tener definición. El conjunto que ofició de local elaboró buenas jugadas, mas careció en la puntada final.

Tal vez, la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana influyó para el arranque de Recoleta. Por su parte, la visita aguantó bien el mejor momento del contrario y se las arregló para inquietar con algunos avances de Elvio Vera.

Pasó bastante para que el partido salga del pozo. A los 63’, Wilfrido Báez se dirigió a la portería, pero el rápido achique de Miguel Martínez evitó el tanto de Recoleta. Sportivo Ameliano respondió de inmediato.

En la siguiente acción, Luca Falabella exigió a Nelson Ferreira quien cedió el tiro de esquina y de este córner nació el gol. Julio González rompió el tanteador a los 65’, tras aprovechar un rebote en el travesaño.

Fue el mejor momento del Sportivo Ameliano, ya que dos minutos después, Nelson Ferreira, de manera espectacular, voló para impedir un golazo de Elvio Vera. El arquero de Recoleta volvió a aparecer con dos tapadas fundamentales para seguir dándole vida a su equipo.

Cuando parecía que el Sportivo Ameliano se llevaba la victoria, Wilfrido Báez marcó el gol de la paridad en el último minuto de adición del partido, a los 94’. Recoleta rescató un punto con buen sabor, por darse en el cierre del juego y porque llegaba con la clasificación histórica a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.