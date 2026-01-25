25 ene. 2026
Sportivo Luqueño

Alegría plena en la República tras triunfo en el Norte

Luqueño arrancó el Apertura de una manera fantástica: Ganó en condición de visitante con remontada incluida.

Enero 25, 2026 08:27 a. m. • 
Por Redacción D10
lquueño.jpg

Jugadores del Sportivo Luqueño celebran un gol.

Foto: Gentileza

El Auriazul sumó tres puntos de oro, antes el 2 de Mayo, en su visita a Pedro Juan Caballero. La victoria tuvo un sabor especial por la manera épica que se pudo dar, con dos goles del debutante Iván Maggi con un doblete sobre el final para el 2-1.

En charla con FALG, el defensor del Chanchón, Facundo Wiechniak llenó de elogios a su compatriota (Iván Maggi) por la importancia de las dos anotaciones para el triunfo. “Le felicitamos a Maggi al final del partido. Yo le conocía de enfrentarlo en la B Nacional en Argentina. Sabía de lo que es capaz de hacer”, expresó. Wiechniak manifestó, además, que les costó manejar el balón en la primera mitad.

Enfrentamiento de ganadores

La jornada 2 del Apertura 2026 se disputará desde este martes 27 de enero. Ese mismo día, luqueño tendrá acción. Se medirá ante Nacional en el estadio Luis Salinas en la ciudad de Itauguá, desde las 18:00. Será un atractivo choque entre dos victoriosos de la fecha 1 del campeonato.

Sportivo Luqueño 2 de Mayo Torneo Apertura
Redacción D10
