29 ene. 2026
Sportivo Luqueño

En el Sportivo Luqueño ya se enfocan en Cerro Porteño

Sportivo Luqueño da vuelta la página y ya se enfoca en lo que será el partidazo del próximo lunes ante Cerro Porteño desde las 20:15 en el estadio Gral. Pablo Rojas, por la fecha 3 del Apertura.

Enero 29, 2026 06:57 a. m.
Sportivo Luqueño

El Sportivo Luqueño quiere recuperarse.

Foto: Gentileza - Sportivo Luqueño

El Auriazul empezó muy bien el campeonato, remontando y ganando al 2 de Mayo por 2-1 en Pedro Juan Caballero. En la segunda jornada, empezó triunfando ante Nacional con un gol de Paul Riveros, pero luego se quedó y la Academia lo dio vuelta.

Lucas Barrios, entrenador del Chanchón, rescató cosas positivas del equipo, pero al mismo tiempo señaló que tienen mucho por mejorar si quieren ser verdaderos protagonistas del campeonato.

Uno de los puntos por mejorar es la pelota parada, que a entender de Barrios es un problema que vienen arrastrando desde el año pasado. “Hay que trabajar, ahora tenemos una semana importante, vamos a prepararnos de la mejor manera para lo que va a ser el partido ante Cerro”, comentó el estratega del Sportivo Luqueño.

Sportivo Luqueño Cerro Porteño
Más contenido de esta sección
jdsgfng.jpg
Sportivo Luqueño
Luqueño se ilusiona con un gran año
Sportivo Luqueño, con varias caras nuevas, se prepara para el inicio del torneo Apertura 2026.
Enero 11, 2026 03:50 p. m.
Giovanni Bogado
Sportivo Luqueño
Luqueño sumaría dos jugadores este lunes
El Sportivo Luqueño tiene todo acordado con Giovanni Bogado, quien últimamente estuvo en Olimpia, y también sumaría a Paul Riveros, de Guaraní.
Diciembre 29, 2025 11:47 a. m.
 · 
Redacción D10
06aae0c7-b604-4181-abbd-a89cb70b18b2.jpeg
Sportivo Luqueño
Luqueño: Pasión en construcción
Luqueño acelera con los trabajos de lo que será el nuevo Feliciano Cáceres.
Diciembre 29, 2025 08:44 a. m.
 · 
Redacción D10
G9RSrLoWAAA79Ft.jpeg
Sportivo Luqueño
Intensa poda luqueña a la espera de fichajes
Walter Rodríguez, Rubén Darío Ríos, Víctor Hugo Dorrego, Federico Santander, Marcelo Pérez, Julio César Báez, Mathías Suárez, Rodrigo Alborno, Brahian Ayala, Lucas Monzón, Alberto Espínola, Aldo Parra y Thiago Cáceres son los futbolistas que no continuarán en Luqueño para el 2026.
Diciembre 29, 2025 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Aldo Maíz
Sportivo Luqueño
Aldo Maíz, virtual refuerzo de Sportivo Luqueño
Sportivo Luqueño está para anunciar la contratación de Aldo Maíz. Si bien aún no se hizo oficial, las partes están completamente de acuerdo y el contrato será por un año.
Diciembre 28, 2025 09:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio Báez_64810677.jpg
Sportivo Luqueño
Julio Báez prepara maletas para ir a Asia
Julio Báez (25 años) dejará el Sportivo Luqueño para firmar contrato con el Paju Frontier FC de Corea del Sur (de la K League 2).
Diciembre 27, 2025 10:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más