En el Sportivo Luqueño ya se enfocan en Cerro Porteño

El Auriazul empezó muy bien el campeonato, remontando y ganando al 2 de Mayo por 2-1 en Pedro Juan Caballero. En la segunda jornada, empezó triunfando ante Nacional con un gol de Paul Riveros, pero luego se quedó y la Academia lo dio vuelta.

Lucas Barrios, entrenador del Chanchón, rescató cosas positivas del equipo, pero al mismo tiempo señaló que tienen mucho por mejorar si quieren ser verdaderos protagonistas del campeonato.

Uno de los puntos por mejorar es la pelota parada, que a entender de Barrios es un problema que vienen arrastrando desde el año pasado. “Hay que trabajar, ahora tenemos una semana importante, vamos a prepararnos de la mejor manera para lo que va a ser el partido ante Cerro”, comentó el estratega del Sportivo Luqueño.

