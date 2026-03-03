03 mar. 2026
Sportivo Luqueño

El Cabo Sarabia iniciará su segundo ciclo en La República

Pedro Alcides Sarabia será el reemplazante de Lucas Barrios en el banquillo técnico de Luqueño. Nada más se espera la comunicación oficial de parte de la institución auriazul.

Marzo 03, 2026 06:15 p. m. • 
Por Redacción D10
pedro_sarabia_foto_02.jpg

Nuevo ciclo. Pedro Sarabia tendrá su revancha al frente del Auriazul.

Internet

Tras la salida voluntaria del DT Lucas Ramón Barrios del Sportivo Luqueño ya se conoce quien será el próximo responsable del delicado puesto: Pedro Alcides Sarabia, quien ya estuvo en la institución tiempo atrás como entrenador.

Solo se espera el banner de presentación para confirmar el vínculo entre el Cabo y Luqueño. Sarabia ya de entrada tendrá una misión complicada que será medir a Libertad este sábado, en La Huerta, a las 20:30.

Cabe recordar que su primer ciclo como estratega auriazul se había dado entre octubre de 2018 y febrero de 2019. Dirigió un total de 13 partidos y dejó como registro 4 victorias, 3 empates y 6 caídas.

La preocupación de la dirigencia luqueña es volver a revivir la pesadilla del descenso. En el promedio se encuentra en zona complicada, el décimo puesto, con 1,229, por delante de Ameliano que tiene 1,197 y San Lorenzo 0,125, los dos últimos en zona de descenso directo.

Sportivo Luqueño APF Pedro Sarabia Lucas Barrios
Redacción D10
