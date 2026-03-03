El Cabo Sarabia iniciará su segundo ciclo en La República

Tras la salida voluntaria del DT Lucas Ramón Barrios del Sportivo Luqueño ya se conoce quien será el próximo responsable del delicado puesto: Pedro Alcides Sarabia, quien ya estuvo en la institución tiempo atrás como entrenador.

Solo se espera el banner de presentación para confirmar el vínculo entre el Cabo y Luqueño. Sarabia ya de entrada tendrá una misión complicada que será medir a Libertad este sábado, en La Huerta, a las 20:30.

Cabe recordar que su primer ciclo como estratega auriazul se había dado entre octubre de 2018 y febrero de 2019. Dirigió un total de 13 partidos y dejó como registro 4 victorias, 3 empates y 6 caídas.

La preocupación de la dirigencia luqueña es volver a revivir la pesadilla del descenso. En el promedio se encuentra en zona complicada, el décimo puesto, con 1,229, por delante de Ameliano que tiene 1,197 y San Lorenzo 0,125, los dos últimos en zona de descenso directo.