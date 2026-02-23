23 feb. 2026
Sportivo Luqueño

Lucas Barrios valora “la actitud y el esfuerzo” de su equipo

Lucas Barrios, adiestrador de Luqueño, se mostró muy feliz tras la gran victoria ante Guaraní este lunes.

Febrero 23, 2026 11:20 a. m.
lcicc - copia.jpg

Lucas Barrios, entrenador auriazul.

Foto: Prensa Luqueño.

El entrenador del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios, charló en conferencia de prensa luego de lo que fue la ajustada pero valiosa victoria por 3-2 ante Guaraní este lunes en el estadio Erico Galeano de Capiatá.

El DT auriazul valoró la actitud de sus jugadores, pero al mismo tiempo dijo que no le sorprende, ya que eso lo ve desde la primera fecha.

“Una alegría muy grande y más por los muchachos, porque hicieron un esfuerzo enorme, tuvimos que cambiar todos los planes. Este partido era muy importante, ante un rival muy difícil, como les dije a los jugadores, tienen que confiar en ellos, si ellos confían pueden hacerle partido a cualquiera”, indicó.

Aseguró que era “era cuestión de tiempo para que el equipo pueda empezar a ganar”. “Siempre le vi con actitud al equipo, incluso en la adversidad, le vi siempre entero, peleando hasta el final”, agregó.

Con respecto a lo que viene, señaló: “A no relajarse, a seguir cosechando victorias, tenemos que seguir trabajando”.

Sportivo Luqueño viene de ganar sus últimos dos partidos del campeonato. Su próximo encuentro será este miércoles desde las 20:30 ante Trinidense, en el estadio Luis Salinas de Itauguá.

Sportivo Luqueño Lucas Barrios Torneo Apertura
