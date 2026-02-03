03 feb. 2026
Sportivo Luqueño

Lucas Barrios apunta al arbitraje

Lucas Barrios, entrenador de Luqueño, expuso su enojo luego de la derrota de su equipo ante Cerro Porteño y apuntó a la labor arbitral.

Febrero 03, 2026 09:08 a. m. • 
Por Redacción D10
Lucas Barrios.jpg

Lucas Barrios, entrenador de Sportivo Luqueño.

@CopadePrimera

Sportivo Luqueño cayó derrotado por 2-0 ante Cerro Porteño en La Nueva Olla en el juego que cerró la tercera fecha del torneo Apertura. Lucas Barrios, técnico auriazul, analizó lo que fue el compromiso en conferencia de prensa.

Lucas apuntó a errores propios y al arbitraje. “El partido lo terminamos perdiendo por errores puntuales y por un penal que no existió. Para mí, esto es fútbol. Se lo dije al árbitro y se lo dije al cuarto árbitro. Los dos se vienen agarrando, el único problema es que el de Cerro se tiró”, comenzó diciendo.

El técnico auriazul cuestionó que la jugada del penal sobre Pablo Vegetti no haya sido revisada en el VAR. “Pero si ustedes vieron la jugada, hay que revisar. ¿Para qué estamos pagando el VAR? ¿Para qué estamos teniendo esta herramienta si no se utiliza? La podría haber utilizado también con la mano, ¿no?, que en el segundo tiempo no se vio”, cuestionó.

Por último lanzó una fuerte advertencia. “Hasta el día que esté acá voy a defender a Luqueño. Voy a decir las cosas que a mucho no les gusta, se enoje quien se enoje”, concluyó.

Lucas Barrios Luqueño Cerro Porteño
Redacción D10
