Pedro Sarabia: “La ansiedad jugó en contra”

“Haciendo una evaluación rápida, considero que en el primer tiempo fuimos más protagonistas, pero no pudimos no pudimos concretar. Fue parejo, ya en el último tercio fuimos más con desesperación”, analizó en conferencia de prensa.

El Cabo, que hizo su debut en el banquillo del Chanchón, dijo que la ansiedad jugó en contra: “Tenemos que tener un poco más de tranquilidad, el convencimiento de saber que los goles van a llegar. Tenemos la obligación de trabajarlo y generar juego”.

El Cabo explicó que en el lapso inicial hicieron un gran desgaste por la presión alta, que disminuyó la energía para el complemento.

“Yo creo que por el desgaste que tuvimos en el primer tiempo, presionamos bastante alto a los volantes. La recuperación en varios pasajes fue buenas, no así la culminación”, remarcó.

Sin embargo, Sarabia cree que podrá cortar la mala racha del equipo. “Hay capacidad, hay gente con experiencia, gente que sabe con la pelota; trataremos de brindarles la seguridad para que ellos puedan encontrar el buen fútbol y el resultado”, sentenció.

El Sportivo Luqueño se encuentra en el noveno lugar con 10 unidades, en 9 presencias en el campeonato. El próximo rival será ante el colista del certamen: San Lorenzo.