28 ene. 2026
Sportivo Luqueño

Lucas Barrios: “Cometimos errores puntuales”

El adiestrador del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios, lamentó el resultado ante la Academia, asegurando que a su equipo le faltó concentración para aguantar el resultado.

Enero 28, 2026 11:18 a. m. • 
Por Redacción D10
Lucas Barrios

Lucas Barrios, entrenador del Sportivo Luqueño.

Foto: Gentileza - Sportivo Luqueño

“Sabemos que veníamos de un desgaste del primer partido, se sintió en el segundo tiempo, perdemos por errores puntuales, pero hay que levantar cabeza. Sabemos que tenemos revancha la próxima fecha; nos enfrentamos a un gran rival, con jugadores rápidos y lo hicieron muy bien”, señaló Barrios, agregando que su equipo no pudo repetir el buen segundo tiempo que hizo la fecha pasada en Pedro Juan Caballero ante el Sportivo 2 de Mayo.

Aseguró que no hay tiempo para lamentarse y que desde hoy comenzarán a preparar el próximo encuentro, que será el lunes ante Cerro Porteño, en La Nueva Olla, desde las 20:15, por la tercera fecha.

“Vamos a recuperarnos y prepararnos de la mejor manera para nuestro próximo compromiso; tenemos buen plantel”, sentenció el entrenador principal del Sportivo Luqueño.

Redacción D10
Giovanni Bogado
Sportivo Luqueño
Luqueño sumaría dos jugadores este lunes
El Sportivo Luqueño tiene todo acordado con Giovanni Bogado, quien últimamente estuvo en Olimpia, y también sumaría a Paul Riveros, de Guaraní.
Diciembre 29, 2025 11:47 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño
Luqueño: Pasión en construcción
Luqueño acelera con los trabajos de lo que será el nuevo Feliciano Cáceres.
Diciembre 29, 2025 08:44 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño
Intensa poda luqueña a la espera de fichajes
Walter Rodríguez, Rubén Darío Ríos, Víctor Hugo Dorrego, Federico Santander, Marcelo Pérez, Julio César Báez, Mathías Suárez, Rodrigo Alborno, Brahian Ayala, Lucas Monzón, Alberto Espínola, Aldo Parra y Thiago Cáceres son los futbolistas que no continuarán en Luqueño para el 2026.
Diciembre 29, 2025 07:53 a. m.
 · 
Redacción D10
Aldo Maíz
Sportivo Luqueño
Aldo Maíz, virtual refuerzo de Sportivo Luqueño
Sportivo Luqueño está para anunciar la contratación de Aldo Maíz. Si bien aún no se hizo oficial, las partes están completamente de acuerdo y el contrato será por un año.
Diciembre 28, 2025 09:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño
Julio Báez prepara maletas para ir a Asia
Julio Báez (25 años) dejará el Sportivo Luqueño para firmar contrato con el Paju Frontier FC de Corea del Sur (de la K League 2).
Diciembre 27, 2025 10:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño
Sergio Otálvaro proyecta un año auspicioso
Sergio Otálvaro, director deportivo de Luqueño, aseguró que en los próximos días se anunciarán incorporaciones para el plantel de Primera División.
Diciembre 25, 2025 09:45 a. m.
 · 
Redacción D10
