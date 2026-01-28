Lucas Barrios: “Cometimos errores puntuales”

“Sabemos que veníamos de un desgaste del primer partido, se sintió en el segundo tiempo, perdemos por errores puntuales, pero hay que levantar cabeza. Sabemos que tenemos revancha la próxima fecha; nos enfrentamos a un gran rival, con jugadores rápidos y lo hicieron muy bien”, señaló Barrios, agregando que su equipo no pudo repetir el buen segundo tiempo que hizo la fecha pasada en Pedro Juan Caballero ante el Sportivo 2 de Mayo.

Aseguró que no hay tiempo para lamentarse y que desde hoy comenzarán a preparar el próximo encuentro, que será el lunes ante Cerro Porteño, en La Nueva Olla, desde las 20:15, por la tercera fecha.

“Vamos a recuperarnos y prepararnos de la mejor manera para nuestro próximo compromiso; tenemos buen plantel”, sentenció el entrenador principal del Sportivo Luqueño.