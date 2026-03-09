09 mar. 2026
Sportivo Luqueño

Sarabia confía en poder revertir la situación

Pedro Sarabia conversó este lunes con Fútbol a lo Grande y se mostró optimista respecto al futuro de Sportivo Luqueño.

Marzo 09, 2026 12:14 p. m. • 
Por Redacción D10
HCqJbwBXgAAjF7P.jpeg

Pedro Sarabia, entrenador de Sportivo Luqueño.

Foto: @SpLuquenOficial

El técnico del Sportivo Luqueño, Pedro Sarabia, habló este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a la derrota que sufrió frente a Libertad en el duelo correspondiente a la fecha 9 del torneo Apertura. El DT contó que vio mejoría y confía en que se pueda revertir el momento.

“Hicimos tres prácticas, donde creo yo cumplimos en lo que uno trató de plasmar dentro del campo, no así el resultado porque se perdió contra Libertad. De a poco vamos a ir mejorando y sabemos la obligación que tenemos con Sportivo Luqueño”, declaró El Cabo en la 1080 AM.

Para Sarabia el Chanchón hizo un gran primer tiempo, según el plan que se trazaron, pero el problema pasó por la falta de contundencia para aprovechar las situaciones generadas.

Sobre el final transmitió tranquilidad respecto al momento que vive la institución, pero confía que con su experiencia revertirá la situación.

Sportivo Luqueño Pedro Sarabia Torneo Apertura
Redacción D10
Más contenido de esta sección
lucas barrios y gustavo alfaro
Sportivo Luqueño
Lucas Barrios: “El que entiende de fútbol sabe que nunca fuimos superados”
El entrenador de Luqueño, Lucas Barrios, valoró la entrega del plantel en la victoria por 2-1 ante Recoleta.
Febrero 14, 2026 03:34 p. m.
 · 
Redacción D10
WhatsApp Image 2026-02-12 at 19.12.35.jpeg
Sportivo Luqueño
El Cazador de Utopías visitó Luque
El estratega de la Selección Paraguaya, Gustavo Alfaro, realizó una visita a los jugadores y cuerpo técnico del Sportivo Luqueño.
Febrero 12, 2026 08:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Barrios.jpg
Sportivo Luqueño
Lucas Barrios apunta al arbitraje
Lucas Barrios, entrenador de Luqueño, expuso su enojo luego de la derrota de su equipo ante Cerro Porteño y apuntó a la labor arbitral.
Febrero 03, 2026 09:08 a. m.
 · 
Redacción D10
Sportivo Luqueño
Sportivo Luqueño
En el Sportivo Luqueño ya se enfocan en Cerro Porteño
Sportivo Luqueño da vuelta la página y ya se enfoca en lo que será el partidazo del próximo lunes ante Cerro Porteño desde las 20:15 en el estadio Gral. Pablo Rojas, por la fecha 3 del Apertura.
Enero 29, 2026 06:57 a. m.
Lucas Barrios
Sportivo Luqueño
Lucas Barrios: “Cometimos errores puntuales”
El adiestrador del Sportivo Luqueño, Lucas Barrios, lamentó el resultado ante la Academia, asegurando que a su equipo le faltó concentración para aguantar el resultado.
Enero 28, 2026 11:18 a. m.
 · 
Redacción D10
lquueño.jpg
Sportivo Luqueño
Alegría plena en la República tras triunfo en el Norte
Luqueño arrancó el Apertura de una manera fantástica: Ganó en condición de visitante con remontada incluida.
Enero 25, 2026 08:27 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más