Sarabia confía en poder revertir la situación

El técnico del Sportivo Luqueño, Pedro Sarabia, habló este lunes con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió a la derrota que sufrió frente a Libertad en el duelo correspondiente a la fecha 9 del torneo Apertura. El DT contó que vio mejoría y confía en que se pueda revertir el momento.

“Hicimos tres prácticas, donde creo yo cumplimos en lo que uno trató de plasmar dentro del campo, no así el resultado porque se perdió contra Libertad. De a poco vamos a ir mejorando y sabemos la obligación que tenemos con Sportivo Luqueño”, declaró El Cabo en la 1080 AM.

Para Sarabia el Chanchón hizo un gran primer tiempo, según el plan que se trazaron, pero el problema pasó por la falta de contundencia para aprovechar las situaciones generadas.

Sobre el final transmitió tranquilidad respecto al momento que vive la institución, pero confía que con su experiencia revertirá la situación.